El Beto Alonso tiene el reemplazante para Marcelo Gallardo: ¿de quién se trata?

Uno de los hombres legendarios de River adelantó que el actual director técnico podría dejar el club este año y por eso habla de quién quedaría en su lugar

El tiempo va pasando y en los hinchas de River vuelve a surgir el temor de lo que sucederá en diciembre, cuando llegue otra vez el final del contrato de su actual director técnico Marcelo Gallardo.

A la hora de hablar sobre la continuidad o no del "Muñeco" al frente del equipo surgen muchos interrogantes debido a que nadie conoce la decisión que gira en la mente de uno de las grandes figuras del club. NI siquera su grupo de trabajo tiene datos de cómo será el próximo año.

Uno de los que acaba de hablar del tema es el Beto Alonso, otro gran ídolo de River. "Decidirá Marcelo, pero los resultados mandan. Todos deseamos que así sea, pero hay que ver qué pasa porque se va D’Onofrio", advirtió en declaraciones radiales.

Respecto a sus dichos, hay que tener en cuenta que en diciembre hay otro evento de gran importancia, y son las elecciones. La relevancia que toma este año es que la actual comisión directiva tiene que dejar su cargo porque viene de dos periodos consecutivos ejerciendo el mismo.

Quién podría reemplazar a Gallardo, según el Beto Alonso

Frente a esta duda que late en todos los hinchas de River, y en muchos otros también, el ídolo del Millonario reconoce que el nuevo entrenador debe cumplir algunas cualidades, y por eso anticipó algunos nombres.

"Me gustaría que quien sustituya a Gallardo conozca los pasillos de River, uno puede ser Crespo. También me gusta Eduardo Domínguez, porque trabaja y no es vende humo", aseguró. Si bien el primero es del agrado de los hinchas, el segundo posee cierta vinculación con Boca.

En los hinchas de River late la duda de si Gallardo dejará el club en diciembre

Además, el Beto no dudó en el momento de dar su pálpito sobre la continuidad o no de Gallardo. Y lo que dijo no fue nada optimista: "Yo no tengo la certeza de que Gallardo va a seguir en el club", sentencio el exjugador de River.

Qué dijo de Boca y la salida de Tévez

También se refirió a la posibilidad de cruzarse con Boca en la Copa Libertadores y a la salida de Carlos Tevez del Xeneize.

"A mí no me dolió la salida de Tevez. ¿Cuántas veces se fue? A mí, a los hinchas de River, nos convenía que juegue porque no se movía, ni la gallinita le salía", aseguró el Beto, haciendo referencia a lo ocurrido días atrás, cuando el jugador de Boca dio un paso al costado de la institución.

Sobre el posible cruce con el Xeneize, dijo: "Me gustaría ver un Superclásico en cuartos de final. Siempre me gusta enfrentarlos porque es lo que uno más esperaba".