Estas son las mejores series y películas estrenadas en Netflix en lo que va del 2021

A lo largo de este año, la plataforma estrenó muchas series y películas que cautivaron a su audiencia. Conocé cuáles deberías ver y por qué

Netflix, es una de las plataformas de streaming estrella en todo el mundo. Pese a la enorme competencia que crece cada día, en lo que va del año Netflix supo lanzar sorprendentes estrenos que cautivaron a sus usuarios y que se clasifican entre los mejores.

La primera temporada de "Lupin", la tercera de "El método Kominsky", la animada "Los Mitchell contra las máquinas" y el thriller español "Bajo cero" son algunos de los títulos de la plataforma que no deberían estar fuera de tu lista.

Si estás planeando un fin de semana a puro Netflix y no querés perder tiempo con tu elección, a continuación te traemos cinco series de televisión y cinco películas que la plataforma estrenó este año y que no van a decepcionarte.

1. Lupin

La plataforma dividió la primera temporada de la francesa "Lupin" en dos partes. En enero estrenaron los cinco primeros episodios de esta serie creada por el británico George Kay y protagonizada por el francés Omar Sy como este ladrón de guante blanco que quiere vengar a su padre mientras se cuela hasta en el Louvre.

Escapismo con buenas vistas: París y protagonista. La segunda parte se estrenó el pasado viernes y habrá una tercera.

2. ¿Quién mató a Sara?

Junto con "Lupin", Netflix también cautivó a millones de usuarios con el "thriller" mexicano "¿Quién mató a Sara?". La plataforma dividió la primera temporada en dos partes: la primera, de diez episodios, se estrenó en marzo; la segunda, de ocho, en el mes de mayo. Tal como sucede en "Lupin", el protagonista (Manolo Cardona) busca venganza tras salir de prisión, donde estuvo recluido por haber sido acusado del asesinato de su hermana, un crimen que él no cometió.

3. El método Kominsky

En promedio, la mayoría de las series de Netflix tienen tres temporadas. Hay algunas que tienen más y otras, menos, pero es una regla general que la mayoría sigue. De hecho, tres temporadas duró "El método Kominsky", lo último de Chuck Lorre. En esta última etapa, se cae del viaje Alan Arkin, pero continúa Michael Douglas.

4. Master of None

La tercera temporada de "Master of None", estrenada en mayo sin previo aviso, no lo es como tal; es más bien un esqueje protagonizado ahora por Denise (Lena Waithe), la que fuera mejor amiga de Dev (Aziz Ansari, que dirige los cinco episodios). El título, como ocurrió en su excelente secuela, vuelve a mudar de piel; esta vez para contar la historia de un divorcio, o sea, la de un matrimonio, o sea, la de una infidelidad. Quizás esta "Master of None presenta: Momentos de amor" es la primera serie en retratar el tedio y la soledad de la pandemia.

5. Feel Good 2

Dos temporadas duró "Feel Good", un drama con toques de comedia que cuenta la historia de una humorista que se enamora mientras trata su adicción a las drogas. Escrita y protagonizada por Mae Martin, también cuenta con la actuación de Lisa Kudrow, quien encarna a la madre de la protagonista.

6. Los Mitchell contra las máquinas

Michael Rianda y Jeff Rowe, guionistas de la serie "Gravity Falls" (Disney+), incursionan en la dirección y escritura de un largometraje con la familiar y frenética "Los Mitchell contra las máquinas".

7. Noticias del gran mundo

El crítico de cine de la ABC Oti Rodríguez Marchante le dio cuatro estrellas a "Noticias del gran mundo", protagonizada Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass.

8. Bajo cero

Se iba a estrenar en salas de cine, pero la pandemia frenó la proyección de "Bajo cero", un thriller español que tiene como protagonistas a Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo.

9. Fragmentos de una mujer

Durísima historia sobre el parto de un matrimonio, el literal y el figurado, el que propone "Fragmentos de una mujer". A esa mujer, que tiene que vivir experiencias horribles, la interpreta Vanessa Kirby, nominada al Oscar por este papel. La acompaña Ellen Burstyn (88) como la madre de la protagonista.

10. Malcolm & Marie

Netflix encandenó el blanco y negro de "Mank" con el blanco y negro de "Malcolm y Marie", película escrita y dirigida por Sam Levinson durante la pandemia. Es todo lo metatextual que se puede esperar de una historia sobre un director de cine (John David Washington) y su novia (Zendaya), ambos en casa tras el estreno de su película.