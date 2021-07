Cuánto cuesta llamar a un cerrajero si perdés la llave o se te rompe la cerradura en Argentina 2021

Desesperación. Llegás a tu casa y te das cuenta que perdiste las llaves o no funciona la cerradura. Cuánto cuesta un cerrajero y cuánto tardará en llegar

Perder la llave de la casa suele ser una de las situaciones más desesperantes. En general, es algo que te toma por desprevenido y recién te das cuenta a segundos de querer ingresar al hogar, cuando la búsqueda "bajo cielo y tierra" no da resultados. Entonces, lo primero que se viene a la mente es: cuánto cuesta un cerrajero.

Sabemos que este tipo de situaciones suele tener un costo elevado para resolverlas, pero además, los valores varían mucho ya que son varios los factores que determinarán cuánto cuesta un cerrajero.

Por otro lado, todo depende del tipo de cerradura, si es de las más simples y tradicionales o bien de las más complejas y tecnológicas, lo cual impactará más fuerte en el costo de un cerrajero.

Cuánto cuesta un cerrajero: todos los cálculos para sacar el costo.

Con todas estas consideraciones a mano, te contamos que, la respuesta a cuánto cuesta un cerrajero, arranca en un valor base de $1.800 solo por abrir la puerta si no tenía "alguna vuelta de llave", y puede llegar hasta los $8.000 con cambio de cerradura más perforación para abrir la misma.

El costo más barato es un promedio de servicio que se puede obtener con una cerradura de las más simples y teniendo un poco de paciencia para que el cerrajero organice sus horarios y vaya cuando puede.

En el caso de querer el "servicio ya", con cambio de cerradura, el valor asciende notablemente.

Cuánto cuesta un cerrajero: para tener en cuenta

Una vez que se tiene el valor promedio de cuánto cuesta un cerrajero, aparecen varios aspectos a tener en cuenta que pueden alivianar o abultar los gastos finales.

Entre ellos, como comentamos anteriormente, si el trabajo se quiere resolver en el momento o si se puede programar, ya que la atención al instante será más cara y cambiará los cálculos a la hora de pensar cuánto cuesta un cerrajero.

También tiene mucho que ver la ubicación. Si llegaste a tu casa y te encontrás con que perdiste la llave, para saber cuánto cuesta un cerrajero será importante el domicilio.

En lo posible, hay que buscar alguno de los profesionales que se encuentren ofreciendo sus servicios más cerca, porque si se contacta a alguno que sea de otro barrio o zona, por la distancia saldrá más caro.

La hora también es un aspecto determinante. No es lo mismo un servicio de 9 a 18 horas, un horario dentro de la jornada laboral clásica, que si sucede a la madrugada.

Otros factores que aumentan el costo

Cuánto cuesta un cerrajero dependerá también de otros factores que van más allá del horario y la ubicación y tienen que ver con el tiempo que lleve el trabajo, el tipo de cerradura, los insumos que se deban colocar (si se va a colocar una cerradura nueva, el tipo, marca y demás cuestiones).

Por ejemplo, una apertura de cerradura con cambio de la usada por una nueva, usando la marca Prive, tendrá un costo de $6.000; en caso de usar Sekur, será de 8.000 pesos.

Cuánto cuesta un cerrajero: depende del tipo de cerradura y el sistema.

Un dato a tener en cuenta es que, en caso de contar con un poco más de tiempo para saber cuánto cuesta un cerrajero, y de tener la opción de pedir algunos presupuestos, es importante solicitar que se desglosen los ítems que incluye el servicio así se tiene bien en claro qué se está pagando.

Por otro lado, en general, más allá del costo de la mano de obra que varía según el especialista, también se pueden considerar las diferentes ofertas del mercado para saber cuánto cuesta un cerrajero. Por ejemplo, una cerradura nueva simple arranca en los $900, y puede superar los $20.000 para las más complejas y seguras.

Diferentes cerraduras

Entre las cerraduras que se eligen para las casas, oficinas, locales o cualquier propiedad que donde la seguridad debe estar garantizada, existen diferentes modelos, y eso influiré en cuánto cuesta un cerrajero.

Entre los modelos para elegir están las magnéticas, las digitales, eléctricas o tradicionales.

Las nuevas tecnologías son protagonistas de los sistemas de seguridad, que se ajustan a las necesidades del lugar y del bolsillo, modificando el trabajo de los expertos y también el valor final de cuánto cuesta un cerrajero.

Repasamos algunos modelos que están disponibles en la Argentina y cuánto cuesta un cerrajero en estas circunstancias.

Cerraduras electromagnéticas

El cierre se produce por atracción magnética gracias a su sistema compuesto por un electroimán y una lámina metálica que se colocan en el marco de la puerta.

La corriente eléctrica hace que el electroimán genere un campo magnético tan fuerte que no permite abrir la puerta. Cuando la corriente se interrumpe, se libera la puerta.

Lo importante es que son muy útiles en lugares donde el control del acceso es importante como oficinas o departamentos, son fáciles de instalar y no requieren mucho mantenimiento ya que al no tener partes móviles, no hay desgaste.

La principal desventaja es que dependen de la electricidad, por lo que hay que pensar en contar con baterías o grupos electrógenos en casos de cortes de energía.

Los precios varían entre los $3.000 y 8.900 pesos, más el costo de cuánto cuesta un cerrajero.

Cerraduras tradicionales

En este caso existen las multipunto, las cuales impactarán en cuánto cuesta un cerrajero.

Están compuestas por múltiples anclajes en lugares diferentes por lo que es muy dificultoso forzarlas. El precio promedio es de $2.500 hasta los 5.500 pesos, depende la marca.

En el caso de las cerraduras para embutir, solo se necesita girar la manija. Se usan mucho en puertas interiores. Para mayor seguridad, vienen los modelos con llave, que arrancan en 900 pesos.

Las cilíndrica, por otro lado, son muy usuales, principalmente en puertas de departamentos. Los precios en estos casos van desde $900 hasta 2.500 pesos.

En cualquiera de los modelos elegidos se deberá sumar, luego, el valor de cuánto cuesta un cerrajero.

Llaves de repuesto, nunca olvidarlo

Hay muchas formas de evitar que esta situación de perder la llave nos tome por sorpresa, porque al momento de pensar en cuánto cuesta un cerrajero seguro aparecerán los reproches.

Y una de ellas es que alguien de confianza siempre tenga una copia. Es algo muy simple, que muchas veces se pasa por alto. O también puede ser que no hay alguien de confianza.

Cuánto cuesta un cerrajero: las casas inteligentes ya no usan llaves.

Al saber cuánto cuesta un cerrajero se detecta que no es nada barato, y hay que ser prevenido. Lo mejor es que algún familiar tenga una copia o bien el portero del edificio si es de confianza.

También puede ser que, en lugar de perder la llave, haya que llamar un cerrajero porque la misma se trabó, se rompió al momento de girarla o pasó otro imprevisto. En este caso, si el problema no es grave, cuánto cuesta un cerrajero será más barato que abrir la puerta sin la llave.

Llaves inteligentes

Si bien la mayoría de los hogares cuentan con las cerraduras tradicionales, el desarrollo de cerraduras inteligentes es cada vez más avanzado.

De esta forma, si estás pensando en dar el salto a una cerradura inteligente, en esta guía te contamos cuáles son los últimos desarrollos que se encuentran en el mundo, algunos ya disponibles en la Argentina, y te proponemos una cuidada selección de cerraduras inteligentes y cuánto cuesta un cerrajero en estos casos.

Un dato importante es que algunos modelos de cerraduras "inteligentes" permiten mantener el bombín que existe en la casa, de modo que en realidad lo que se hace es modernizar el acceso al hogar sin tener que cambiar las llaves, siempre y cuando el tipo de bombín sea compatible, lo cual determinará que sea otro el monto de cuánto cuesta un cerrajero.

Este tipo se coloca en el interior de la puerta. Con esta modernización de la cerradura lo que se hace es añadir una capa de conectividad a lo que ya había, pudiendo seguir con la llave vieja si así lo deseás.

Cuánto cuesta un cerrajero: muchas puertas ya se abren con wifi.

La otra opción consiste en reemplazar la cerradura por completo.

Lo bueno es que la mayoría de cerraduras inteligentes emplean los agujeros existentes, por lo que no suele ser necesario usar el taladro, y eso cambia el monto de cuánto cuesta un cerrajero.

El cambio de cerradura por un modelo conectado requiere de más tiempo y esfuerzo, aunque teóricamente cualquier persona con un poco ideas puede hacerlo ella misma con poco más que un destornillador.

Es recomendable verificar la compatibilidad de la cerradura inteligente, ver in situ su instalación o, en su defecto, asegurarse de que se puede devolver la cerradura smart sin problemas.

Conectividad de las cerraduras "inteligentes"

En un paso ya más avanzado, existen las cerraduras "inteligentes" que disponen de conectividad para comunicarse con el celular y otros dispositivos del smart home y la mayoría lo hacen a través de protocolos tan habituales como el Bluetooth o Wi-Fi.

Con el Bluetooth la cerradura inteligente se conecta al teléfono o tablet de forma directa, sin necesidad de intermediarios, de modo que se podrá abrir la puerta cuando estos dispositivos estén dentro del radio de acción.

Las cerraduras conectadas mediante Bluetooth consumen poca energía, su alcance es menor que las otros protocolos y son más limitados en cuanto a funciones disponibles.

La conectividad Wi-Fi suele ser opcional en algunos modelos, y cambia el monto de cuánto cuesta un cerrajero. En este caso, se puede conectar la cerradura a través del router doméstico con la domótica del hogar. Así, se accede a funciones extra como las rutinas o el manejo en remoto sin necesidad de un elemento adicional.

También existen las cerraduras con interfaz, las cuales funcionan a partir de la aplicación instalada en el celular. Algunas incluso no requieren ni acceder a la app, al entrar el celular dentro del alcance del dispositivo ya funcionan.

Por último, existen los sistemas con paneles táctiles y/o numéricos para introducir un PIN o contraseña. Mediante sistemas biométricos como la lectura de huellas dactilares a través de un panel. Para ello es necesario el registro previo, más allá de cuánto cuesta un cerrajero.

Los modelos con geolocalización ofrecen bloqueo y desbloqueo automático cuando nos acercamos a nuestro hogar.

Mediante radiofrecuencia, valiéndose de una tarjeta o un llavero con RFID. Son habituales en hoteles y otros alojamientos con gran afluencia de personas.

Hay que tener en cuenta que, estos sistemas no solo sirven como complemento a la cerradura, sino que muchas veces cuentan con el viejo sistema mecánico como respaldo de seguridad.

El acceso desde la web también es un recurso de emergencia que ofrecen algunos modelos, por si por ejemplo perdiéramos el celular o lo tuviéramos sin batería.

Al margen del coste extra y una menor resistencia a la fuerza bruta frente a una cerradura tradicional, las cerraduras inteligentes como cualquier otro dispositivo conectado están expuestos a vulnerabilidades, accesos no autorizados o simplemente relativas al soporte del fabricante y el periodo de actualizaciones.

En este sentido, los modelos de marcas más populares nos pueden ofrecer un extra de fiabilidad, y también otro valor en cuánto cuesta un cerrajero.