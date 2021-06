"Da miedo": una modelo británica acusó a Cande Tinelli de copiar su vida

Rebecca Fox denunció que la hija de Marcelo Tinelli imita cada detalle de su vida y su aspecto físico, tatuajes, cirugías y hasta mascotas

Candelaria Tinelli, fue acusada este jueves por la influencer británica Rebecca Fox. La modelo de Only Fans fue tendencia en Twitter luego de publicar un extenso hilo en el que señaló punto por punto, los aspectos en los que la hija de Marcelo Tinelli copio su aspecto físico y hasta personal.

En sus tuits, la influencer mostró algunas imágenes que comprueban los parecidos entre sus peinados, maquillaje, tatuajes y vestuario a lo largo del tiempo.

"Desde 2016, literalmente, clonó toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del pelo. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito ragdoll (una raza), ella tiene un gatito ragdoll", expresó mostrando su enojo.

Candelaria Tinelli, fue acusada este jueves por la influencer británica Rebecca Fox

Sin embargo, eso no fue todo. Siguiendo el hilo, la modelo contó que años atrás Tinelli le escribió para contarle que, cuando decidió operarse la nariz, le llevó una foto de Rebecca al cirujano para mostrarle el resultado que buscaba. "Se hizo una operación de nariz y le mostró al cirujano una foto mía", relató Fox. "Lo sé porque solía mandarme mensajes diciéndome que yo era su ídola. Al principio me sentí halagada, pero pasaron los años y estoy perturbada", afirmó.

Y agregó de una forma un tanto amenazante: "Si ves esto dame algo de crédito. No serías vos sin mí", expresó.

La modelo contó que Tinelli le escribió para contarle que, cuando se operó la nariz llevó una foto de ella

¿Quién es Rebecca Fox?

Rebecca Fox, es una modelo británica que tiene 144 mil seguidores en Twitter, pero su verdadera fama está en OnlyFans. La plataforma de contenido pago en la que los usuarios pueden acceder a videos y fotos exclusivas, sin censura y en la que ella vende su contenido erótico.

En la tarde del jueves, tuiteó varias imágenes propias junto con algunas de Lelé que muestran la gran semejanza física entre ambas. Y, además, anunció que es posible que le eliminen sus cuentas sociales como pasó la última vez que la denunció por lo mismo.

Rebecca Fox, es una modelo británica que tiene 144 mil seguidores en Twitter, pero su verdadera fama está en OnlyFans

La respuesta de las hermanas Tinelli

Las hermanas Tinelli reaccionaron a la acusación de modelo inglesa y volvieron a reavivar la pelea incentivando a una nueva respuesta desde el Reino Unido, que termino siendo borrada.

"¿Estamos de acuerdo en que Twitter es la cloaca de las redes sociales? La verdad es que las redes sociales se están volviendo cada vez más cloacas, y eso es porque la gente tiene cada vez más mier... y más veneno adentro", fue la primera respuesta de Mica Tinelli en sus stories de Instagram.

Y agregó: "Me causó mucha gracia en Twitter todo el quilombo, porque me puse a leer ahí las tendencias, y no sé por qué apareció Cande, Lelé, mi hermana, de la loca esta, Rebecca no sé cuánto, que dice que Cande 'le clonó su vida', algo así, por favor", expresó con ironía la hija mayor de Marcelo Tinelli.

"Por copiarle un tatuaje. ¿Quién no se ha copiado el tatuaje de alguien? Todos capaz nos copiamos un tatuaje. ¡Es un tatuaje! Mi amor, Rebecca, 'clonar la vida' es un montón, no sé qué harás vos de tu vida" siguió.

"Estuve chusmeando en Twitter y como que creo que vende videos eróticos, capaz que le está yendo mal y necesita como un poco de fama esa chica", continuó Micaela.

"Me pareció como muy extremo y gracioso, no hay que entrar en las pavadas estas", la hermana de Cande Tinelli.

Candelaria Tinelli apareció en Instagram y también le contestó a Rebecca Fox con un perfil más belicoso

La protagonista de la historia, y la más chica de las dos hermanas, apareció en Instagram y también le contestó a Rebecca Fox con un perfil más belicoso: "No tengo tiempo para pelot... y gente que quiere fama. Me aburre".

"No copio a nadie. Un p... tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedorro que es. No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá y todo lo demás es irrelevante", expresó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, quien días atrás recibió un trasplante de hígado.

En forma de cierre, la cantante concluyó: "La vida es la que sucede por fuera de las redes sociales".