Así es el lujoso yate de Rafa Nadal: vale 5 millones de euros y fue elegido "el mejor del mundo"

Rafael Nadal, uno de los tenistas más destacados del mundo, disfruta de sus días de descanso en su lujoso yate, que fue elegido "el mejor del mundo"

Rafael Nadal es uno de los más grandes jugadores de tenis del mundo, para muchos el mejor deportista de España. Tiene millones de euros por las decenas por los torneos que ha ganado a lo largo de su carrera deportiva, que por supuesto llegaron con sus medallas y premios.

A los millones de euros, premios y propiedades se ha sumado un yate muy lujoso que ha sido calificado como "el mejor del mundo". El catamarán del tenista, el lujoso 80 Sunreef Power Great White, acaba de ser elegido como el mejor del mundo por la revista de lifestyle estadounidense "Robb Report". El fabricante del barco que compró el tenista, Sunreef Yachts, no tardó en compartir en las redes sociales su satisfacción por este reconocimiento.

Nadal depositó su confianza en este astillero desde el año 2018, cuando había alquilado un modelo similar para pasar junto a su familia unas vacaciones en las islas Bahamas.

El yate, que el deportista español tiene desde el año pasado, obtuvo como premio el llamado Best of The Best en la 33ª edición de estos prestigiosos galardones. Fue entonces cuando destacaron sus características únicas, que incluyen un gran flybridge, garage para motos de agua y balcón privado en la suite principal.

El catamarán del tenista, que tiene un precio de 4,5 millones de euros y está amarrado en el náutico de Porto Cristo, cuenta con siete camarotes –incluida una suite principal– con capacidad para doce personas y todas las comodidades de un hotel de muchísimo lujo. A su vez, dispone de grandes espacios para guardar equipos de buceo, motos de agua o kayaks. Por otro lado, tiene una terraza a la que se puede acceder directamente desde el salón.

Más que satisfecho con el resultado de su compra, una vez que el yate fue suyo publicó en su cuenta de Instagram una foto alusiva. "Hoy sesión de fotos con el equipo de Sunreef. Contento con este equipo. Han hecho un buen trabajo". Con su adquisición, Nadal se despedía de su antiguo Beethoven, que había comprado en 2016, y con el que navegó a menudo por las aguas mediterráneas de Mallorca, Ibiza y Formentera disfrutando de la compañía de sus amigos y su esposa, Xisca Perelló.

¿Te gustaría alquilarlo por unos días? Entonces te va a interesar saber que su alquiler supera los 45.000 euros a la semana.