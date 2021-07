Esta fue la dolorosa lla confesión que le hizo Alberto Olmedo a Adriana Brodsky

La recordada "Bebota" del Manosanta habló sobre un especial momento que compartieron juntos y que con el paso de los años se vuelve más impactante

Con el paso del tiempo y a más de treinta años de la muerte de Alberto Olmedo en Mar del Plata, no hay compañero de escenario o de la TV que no lo recuerden con enorme cariño y admiración. El cómico rosarino, que falleció tras caer de un piso 11 en la ciudad balnearia, dejó gratos momentos entre el público y mucho más en los que tuvieron la suerte de trabajar a su lado, quienes no dudan en resaltar su figura.

La actriz Adriana Brodsky, quien compartía uno de los clásicos sketches con el Negro Olmedo en "El Manosanta", recordó algunas de las innumerables anécdotas que cosechó a su lado. Por supuesto que en su gran mayoría cómicas, pero otras que no causan ninguna gracia.

Adriana, de 65 años, estuvo este martes en el programa de Jey Mammón y como siempre Alberto Olmedo apareció en escena. La actriz evocó algunos backstage del ciclo en el que trabajó con el cómico y contó una tremenda confesión que le hizo.

La Bebota recordó que un día ella estaba con el ánimo caído en el trabajo por una pelea que había tenido con su pareja. La rubia contó que estaba "harta y con el aura baja", algo que Olmedo notó en instantes a pesar de encontrarse a metros de ella.

Brodsky relató que Olmedo quiso animarla diciéndole muchas cosas hermosas. Sin embargo, en un momento él la miró con ojos lagrimosos e hizo un inesperado y estremecedor comentario. "Me dice: 'la verdad es que yo en estos momentos me pegaría un tiro en la sien'", expresó.

Impactante confesión de Adriana Brodsky de su relación con Olmedo

Meses atrás, en otra entrevista recordó sus años junto a capocómico y además, hizo una fuerte revelación.

"Yo me estudiaba un choclo tremendo y ‘el negro’ improvisaba. Hay seres que nacen con ese don. Ya con solo mirar la cámara la gente se reía. No necesitaba texto, inventaba todo. Fue un gran precursor. Tenía una gran ternura y mucha calidez", dijo sobre su trabajo junto a Olmedo.

También recordó cuando el actor murió: "Yo estaba trabajando en Carlos Paz cuando se muere el Negro. Fui la única del elenco que ese verano no fui a Mar del Plata (...) Para ese año había muchos planes, una película. Trabajábamos de lunes a lunes, 24 horas por día, en esa época".

"Si hubiese sido otra la que estaba en mi lugar, le hubiera pasado lo mismo. Realmente era un ser muy especial", señaló.

Y allí fue cuando hizo una confesión que dejó a todos sin palabras: "Yo hablo con el Negro. Sí, estoy loca".

Tras lo cual, contó cómo eran esas conversaciones: "Nunca puse fotos mías en mi casa. La única que tengo es una que estoy con el Negro y con Beatriz Salomón. Cuando salgo de casa les toco la nariz para que me den mucha merd en mi día".

Adriana Brodsky fue muy popular cuando trabajó en los ciclos de Alberto Olmedo

La relación sentimental actual de Adriana Brodsky

La actriz también se refirió a su vida sentimental: "No tengo novio, tengo ganas de tener. No me gusta el Tinder, ni nada de eso. Siempre hay algunas personas pululando por ahí, pero bueno es muy difícil llegar a mi corazón".

"Vengo muy golpeada y desilusionada con amores anteriores. Me tiene que gustar mucho física e interiormente, las actitudes, tiene que tener un vuelo humano muy especial", dijo.

Adriana reconoció que hace seis años que está sola: "Estoy muy acostumbrada a estar sola. Quiero mi cama para mí, mis tiempos, que nadie me diga quiero ver este programa u otro. Y si es, que sea cama afuera", confesó.

Una de las chicas de Olmedo

Las Nenas de Olmedo, tal como se denominaba a las actrices y vedettes que lo acompañaban

Con 65 años de edad, Adriana Brodsky fue apodada como La Bebota en la época en que se hizo famosa, y que fue cuando trabajaba con Jorge Porcel pero especialmente como La Nena del Manosanta de Alberto Olmedo.

Quedó en la historia como una "Chicas de Olmedo", un apodo que compartieron todas las actrices y vedettes que trabajaban en los ciclos de Alberto Olmedo, como eran Silvia Pérez, Susana Romero, Beatriz Salomón y Divina Gloria.

La actriz tuvo que abandonar los ciclos de Alberto Olmedo cuando quedó embarazada de su primer hijo. "Cuando quedo embarazada fue un milagro de Dios, pensaba que no podía tener hijos. Lo había intentado con mi primer matrimonio y no había pasado nada. Cuando conocí al Tata Yofre y quedé embarazada ni lo pensé, me fui con él y dejé todo. Era lo mejor que me podía pasar, estaba feliz. No hay nada en el mundo que pueda superar a mis hijos", contó la exvedette.