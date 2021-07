Netflix: ¿qué películas y series eligieron los usuarios este 1º de julio?

Julio llegó recargado de novedades en la gran plataforma de streaming. Algunas de ellas escalan rápido y ya se ubican en el top 10 en Argentina

La plataforma de streaming preferida por los argentinos vuelve a actualizar su contenido con la llegada del mes de julio.

Los títulos que se incorporan a su enorme catálogo comienzan a tomar dos caminos: los que pasan desapercibidos y los que se convierten rápidamente en los preferidos de los usuarios de Netflix.

Es por estos últimos, y los que se incorporan todos los días, que el ranking de las películas y series más vistas en Argentina cambia constantemente.

Para que conozcas cuáles son las producciones más populares en este 1º de julio, te traemos el top 10 de los argentinos y esos títulos que no deberían estar fuera de tu lista.

1. Sexo/Vida

Una de las últimas producciones originales de Netflix, que se estrenó apenas el pasado 25 de junio. Desarrollada por Stacy Rukeyser, es una serie para adultos de ocho capítulos que hace foco en el deseo y la sexualidad. Basada en la novela de B.B. Easton, 44 Chapters about 4 Men (2016), muestra cómo una mujer se replantea por completo su presente al revivir parte de su juventud. Se destaca por su narrativa enfocada en el punto de vista femenino.

2. Élite

La cuarta temporada de la exitosa serie española hizo que, en apenas unas horas, se posicionara en la cima del ranking. Luego de un año de espera, sus millones de seguidores en el mundo se reencontraron con Guzmán (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper), los alumnos de la exclusiva secundaria Las Encinas.

Tras ser testigos y hasta sospechosos de asesinatos y desapariciones, en esta cuarta temporada los jóvenes se encuentran cursando su último año de escuela. Pero -y tal como paso en el inicio de la historia, cuando llegaron tres estudiantes de clase trabajadora- nuevas caras en el establecimiento vienen a cambiarlo todo.

Ellos son el nuevo director del colegio, Benjamin Blanco (Diego Martín) y sus hijos Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos) y Mencía (Martina Cariddi), quienes se convierten en fuente de nuevos conflictos.

Y como no puede faltar en Élite, también hay un crimen, el eje de los ocho capítulos de este cuarto ciclo, que se desarrolla entre interrogatorios, nuevos romances y una mayor cantidad de encuentros sexuales.

3. Nuevo rico, nuevo pobre

Netflix presenta la primera temporada de esta serie colombiana que fue furor en su país. La historia gira en torno a un error acontecido 30 años antes, cuando una enfermera entrega a familias equivocadas a dos recién nacidos. Tres décadas más tarde, cuando Andrés y Brayan se dan cuenta, deben adaptarse a los padres y las vidas totalmente opuestas que estaban destinados a tener.

4. The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

La secuela de televisión de animé de Wrath of the Gods, escaló muy rápido y sorprende con su lugar en el ranking. En esta etapa de la aventura, el trono fue usurpado por tiranos y la princesa debe valerse de honrados caballeros para poder recuperar el poder del reino. La historia se estrenó en enero de este año en Japón y, rápidamente, se convirtió en un suceso.

5. Paternidad

Kevin Hart se aleja del comediante para mostrar su faceta dramática y lo hace protagonizando esta cinta dirigida por Paul Weitz.

Su relato lleva a la pantalla Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, libro donde Matt Logelin retrata cómo fue el primer año de su vida después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa. Y eso a pesar de los malos presagios. Una historia real que aquí se presenta en una equilibrada mezcla de drama con comedia, que incluye momentos para los que hay que tener pañuelos desechables a mano.

6.Lupin

Luego de los cinco primeros capítulos de su debut, regresa con su parte 2 y la misma cantidad de episodios, en los que continúa la rivalidad de Diop con el millonario Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), el responsable de la muerte de su padre.

Nuevos desafíos y enfrentamientos para conocidos héroes y villanos, donde una vez más Assane deberá poner en marcha su genial visualización de los hechos y capacidad de engaño, siempre en compañía de su aliado desde la adolescencia, el anticuario Benjamin Ferel (Antoine Gouy).

Una combinación de suspenso, acción y sagacidad de su personaje principal, que fue parte de la primera parte de Lupin y que hoy retorna con nuevos capítulos que con seguridad no defraudarán a sus seguidores.

7. Katla

Debajo de la capa de hielo del glaciar Mýrdalsjökull, en el sur de Islandia, se esconde Katla, un volcán tan gigante como activo que se convierte en el inesperado protagonista de la primera serie original islandesa de Netflix, donde el suspenso se mezcla con la ficción.

Un espacio de ocho capítulos que lleva hasta el remoto poblado de Vik, un año después de que el volcán subglacial hiciera erupción. Esto provocó la evacuación de los habitantes de ese pueblo vecino y que sus calles y casas quedasen cubiertas de ceniza volcánica. Una situación que 12 meses después no cambió demasiado, mientras los científicos continúan monitoreando la actividad sísmica.

Pero extraños sucesos vienen a cambiar la rutina, cuando comienzan a aparecer personas cubiertas de cenizas y a quienes se daban por perdidas por la erupción.

Así, la serie va introduciendo al espectador en una historia en que se combina la devastadora fuerza de la naturaleza con hechos sin explicación. O tal vez simplemente sobrenaturales, que van más allá de la lógica y lo científicamente aceptable.

8. Skylines

Dirigida por Liam O’Donnell, la historia gira en torno a la irrupción de un virus que convertirá en enemigos de la humanidad a los alienígenas amistosos. La capitana Rose Corley encabezará una misión de elite para defender a los humanos de la amenaza que puede terminar con la especie. Skylines se inscribe en el género de ciencia ficción y su elenco protagónico está encabezado por la talentosa Lindsey Morgan.

9. Somos

Esperada producción que acaba de estrenar su primera temporada en Netflix y plantea una mirada diferente sobre la masacre cometida en el pueblo mexicano de Allende en manos de un peligroso cartel narco: los Zetas. Con el foco puesto en las víctimas, el material arroja luz sobre un hecho poco conocido de la historia del país azteca acontecido en 2011. El relato se sostiene en una investigación de la periodista Ginger Thompson. Creada y producida por James Schamus, cuenta con las actuaciones de Mercedes Hernández, Jesús Sida, Areli González, Iliana Donatlán y Jero Medina.

10. Sweet Tooth

Del universo de DC a Netflix sin escalas. Luego de que el mundo es asolado por un virus desconocido, la humanidad queda al borde de la extinción. Sin embargo, expertos empiezan a notar que en los recién nacidos hay rasgos inexplicables: pelos, alas y hasta narices de cerdo. Llamados "híbridos", la serie se centra en Gus, un pequeño niño con cuernos de venado que es criado a escondidas por su padre, quien lo protege del odio de la sociedad.