¿Qué ver esta semana? Las mejores películas de ciencia ficción del siglo XX

La ciencia ficción es un género que se fue adaptando a las necesidades y preferencias del público; estas son algunas de las películas más exitosas

Los géneros en el mundo cinematográfico son muchos, pero esta vez nos centramos en uno que es inabordable, que está presente desde los inicios del cine y que atravesó distintas etapas de esplendor hasta llegar a la actualidad: la ciencia ficción.

Si bien sería casi imposible seleccionar las mejores películas de este género que se realizaron a lo largo de la historia, realizamos una lista de aquellas 5 que no te deberías perder por nada del mundo.

1. Alien, el octavo pasajero (1979)

De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, detectó la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación.

Dirigida por Ridley Scott, con guion de Dan O’Bannon e historia de Ronald Shusett, supuso todo un éxito en su momento, por lo que no debemos olvidarla entre las mejores películas de ciencia ficción.

2. Stalker (1979)

En un lugar de Rusia llamado La Zona, hace algunos años se estrelló un meteorito. A pesar de que el acceso a este lugar está prohibido, los stalkers se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje.

Dirigida por el maestro Andrei Tarkovsky, se trata de una película con un alto contenido filosófico y de ritmo pausado y poético. Alejada de la acción, no está destinada para un gran público, sin embargo, está considerada como una de las grandes de la historia del cine de culto.

3. Blade Runner (1999)

Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre, pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra.

Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba "retiro". Tras un grave incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y "retirar" a unos replicantes rebeldes.

Basada parcialmente en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? del autor Phillip K. Dick, supuso la primera película de una saga que se prolonga hasta hoy día (incluso en cómic) y es considerada por méritos propios como un clásico, sin duda entre las mejores películas de ciencia ficción.

4. Metropolis (1927)

Futuro, año 2000. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad.

Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso Joh Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse.

La más antigua de esta selección. Del director Fritz Lang, la película supuso todo un acontecimiento en su época, haciendo de cuna de tantas y tantas historias posteriores del género. Rompió con los moldes y merece su reconocimiento como una de las mejores películas de ciencia ficción de siempre.

5. Matrix (1999)

Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software. Pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita… Nada más se debe decir de Matrix a aquel que todavía no la vio.

Dirigida por las hermanas Wachowski, entre sus impresionantes escenas de acción transcurre una crítica social y un canto a la filosofía con una armonía que debería ser estudiada en todas las escuelas. Una obra de arte sin parangón.