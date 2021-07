Un cura bendijo una fiesta clandestina en Corrientes y se volvió viral

El sacerdote subió al escenario de la fiesta en Puerto Mbiguá, en Ituzaingó, y el escándalo se hizo viral. Luego, realizó su descargo

John Rajimón, rector del Colegio Roque González, participó de una fiesta, se subió al escenario y se animó a bendecir a todos los asistentes. A través de los celulares, los jóvenes grabaron la escena y las imágenes del cura se hicieron virales.

"No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron", explicó el cura. En plena pandemia del coronavirus y en las puertas de la tercera ola, la escandalosa fiesta se dio sin ningún inconveniente.

"Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente", explicó el sacerdote, que, de todas formas procedió a dar la bendición frente a la mirada de todos, sin importar el credo.

"Me pareció que no era un clima para una bendición", añadió el sacerdote. Luego, explicó que de todas maneras se atrevió a cumplir con la liturgia de bendición, pero no dio ninguna opinión acerca de su presencia y todas las personas que estaban allí aglomeradas, a pesar de que está prohibido.

"Subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui", precisó el religioso, que decidió proceder con sus obligaciones, en plena pandemia de coronavirus.

"#Amen #PuertoMbigua mejor no hablar del propietario del terreno, ligado al (insertó un emoji de arco y una pelota)", eso es lo que escribió a través de un tuit, un asistente que, al parecer asistió a la fiesta y bromeó con la situación.