Castaño, tras el polémico fallo de los jueces: "Gané yo, quiero la revancha"

La decisión de los jueces no convenció a nadie. Brian Castaño fue superior que su contrincante y quiere volver a pelear para llevarse los cuatro títulos

Tras el polémico fallo de los jueces, quienes determinaron un empate en la pelea entre Brian Castaño y Jermell Charlo, el pugilista argentino declaró: "Sentí que la pelea la gané. Quiero pedir la revancha inmediatamente, porque sé que la pelea la gané yo", expresó dando a conocer su bronca ya que fue superior en la mayoría de los rounds.

"Me ha pegado alguna que otra mano que me dejó sentido, pero eso no quita que le haya ganado. Le tiré y le conecté gran cantidad de manos", agregó apenas terminado en combate y minutos más tarde, en declaraciones televisivas, reconoció: "Estoy contento por el trabajo que hicimos, lástima que me encontró con esas manos".

El boxeador bonaerense se refirió al décimo round, cuando el estadounidense fue claramente superior y le pegó un golpe que casi lo deja KO. "Yo la fui llevando, él se movía un poquito y metía algún jab pero yo la llevaba bien. Laburamos muy bien, hicimos un campamento formidable con el equipo. Revisamos mucho las últimas peleas de él y obviamente en base al rival hacemos un trabajo diferente. Tratamos de tener variantes para pelearlo", explicó.

En este sentido, detalló: "Él por dentro es peligroso: si yo iba por adentro me metía los upper y mi miedo era ese", demostrando la postura con la que peleó y sus intenciones de ganar desde el primer round.

Por último, cerró: "Ahora, a descansar un poquito con mi mujer", ya que dos días después de casarse viajó a Estados Unidos, en abril, para comenzar con la preparación de cara a la velada histórica que casi lo corona como el primer boxeador latino en ganar los cuatro cinturones.