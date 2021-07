Más allá del fracaso deportivo, estos son los increíbles motivos del despido de Heinze en EE.UU.

El despido del DT quedó vinculado con supuestos maltratos a los jugadores y una denuncia a través de la Asociación de Jugadoresatención

La salida del argentino Gabriel Heinze como entrenador del Atlanta United fue mucho más complicada de lo que realmente se comunicó. No fue simplemente por malos resultados positivos. El despido del ex defensor de la selección quedó vinculado con supuestos maltratos a los jugadores y una denuncia a través de la Asociación de Jugadores que la Major League Soccer (MLS) escuchó con mucha atención. A los dueños del equipo no les quedó otra alternativa que desplazar al DT.

Heinze dirigió apenas 13 partidos en su aventura estadounidense, por lo que su salida inicialmente fue por demás sorpresiva, ya que en el fútbol de los Estados Unidos los proyectos suelen tener una durabilidad que supera largamente los resultados.

El periodista de Fox Sports News Doug McIntayre accedió a numerosos testimonios dentro de la franquicia norteamericana que dejaron expuesta la mala relación del entrenador con los futbolistas.

Según el informe, por orden de Heinze, el consumo de agua de los jugadores quedó limitado durante la pretemporada. La decisión causó tanto asombro y rechazo que incluso requirió de la intervención del departamento médico del equipo.

Los jugadores reclamaron ante Asociación de Jugadores y se inició una investigación. La conclusión fue que Heinze violó varias reglas del convenio de trabajo de la MLS.

Dos triunfos, cuatro empates y siete derrotas llevaba el ex técnico de Vélez en Atlanta United al momento de ser despedido. Sin embargo, eso nada tuvo que ver con que lo echaran. "La táctica y el aspecto futbolístico son una cosa, pero había tantas otras por fuera de lo que ocurría en el campo de juego que los futbolistas estaban mentalmente agotados. Cada día fue un infierno durante seis meses", expresó una fuente del equipo a McIntayre.

En la relación con sus futbolistas, Heinze también marcó diferencia y generó disputas. Según fuentes de la franquicia, se negaba a hablar con los jugadores y sólo se comunicaba con ellos a través de sus ayudantes. Pero además, la relación del equipo comandado por Heinze con los empleados del equipo era casi nula. Al punto que ni siquiera compartía el calendario de actividades con su plantel.

El caso Josef Martínez

Más allá de las denuncias, desde lo deportivo, uno de los puntos más conflictivos de Heinze fue el enfrentamiento público que sostuvo con el venezolano Josef Martínez, la estrella del equipo. Consultado sobre su ausencia en el equipo, el DT lo atacó sin dudarlo: "No tiene ningún tipo de problema de forma física. Es mi decisión que entrene fuera del equipo. Continuará entrenando por su cuenta", dijo cuando anunció que lo separaba del plantel.

Martínez, que fue la gran figura del equipo que se consagró campeón en 2018 (con Gerardo Martino como DT), lleva cinco temporadas en Atlanta United y convirtió 93 goles. Es el máximo artillero de la historia de la franquicia. Tras pelearse con Heinze, le había anunciado a los dirigentes que esperaba irse del equipo cuanto antes. Sin embargo, tras el despido del argentino, el goleador volvió a entrenarse de inmediato con sus compañeros.