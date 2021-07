Walter Erviti: los días que vivió en un garage, del hambre y los conflictos con Riquelme y Holan

El exjugador marplatense, de amplia trayectoria y que se destaca hoy como entrenador de Atlanta, remarcó lo duro que fue llegar a ser profesional

El reconocido ex jugador de fútbol Walter Erviti, que dejó su huella marcada en Banfield, Boca, Independiente, entre otros, habló en Canal IP sobre diferentes temas que marcaron su vida: La muerte de Maradona, la dura infancia que le tocó vivir, la charla que tuvo con Juan Román Riquelme y el llamado de Ariel Holan luego de su salida del Rojo.

Actualmente se destaca como entrenador de Atlanta, club en el cual también fue jugador profesional y remarca lo duro que fue llegar hasta acá.

"Yo soy de Mar del Plata y con 14 años me vine a probar a River. River me dio la posibilidad de entrenarme en el club pero no me daba de comer ni un lugar donde vivir. Siendo chico tuve que encontrar donde vivir y cómo comer. Una persona me ayudó y me pagaba un restaurante para que pudiera alimentarme pero ese lugar cerraba dos veces a la semana, entonces yo pasaba dos días sin poder comer. Y esos dos dias dormía la mayor cantidad de tiempo posible para no sufrir el hambre que sentía", contó.

Mientras se probaba para ser jugador de River, Erviti ya había vivido anteriormente lo que era estar sin comer, producto de la dura infancia que le tocó vivir. "Con mi familia llegamos a vivir en un garage, comíamos papa y huevo, y a la noche muchas veces tomábamos sólo un té", afirmó.

El actual entrenador de Atlanta debió realizar muchos sacrificios para llegar a ser profesional

Ser jugador profesional le salvó la vida tanto a él como a su familia. Gracias a su carrera, pudo comprarle una casa a sus papás y quien realizó todos los papeles, e hizo hasta lo imposible para que se pueda gestionar, fue nada más ni nada menos que Oscar Ruggeri. "Recuerdo el día que mis papás firmaron los papeles de propiedad de la casa. Lloraron de emoción", aseguró.

Por otro lado, el ex volante comentó la razón por la cual decidió irse de Boca y la charla que tuvo con Riquelme, tras un mal entendido. "Angelici quería que siguiera en Boca pero le dije que no porque quería disfrutar de lo que hacía y ya en Boca no podía", sostuvo.

"Cuando Riquelme se fue de Boca, estuvo 6 meses afuera e hizo comentarios que no me gustaron. Y cuando volvió a Boca, me acerqué y le dije que tenía que hablarle. Le comenté lo que me pasaba y me dijo lo que él pensaba, y la relación siguió como dos compañeros", confesó.

Si se habla de fútbol, es imposible no nombrar a Diego Maradona, quien se encargó de hacerle pasar a Erviti, uno de los momentos más hermosos de su vida junto a la Selección.

"Estábamos de pretemporada en Mar del Plata con Banfield. Nos invitan a un programa de televisión y ahí me anuncian que Maradona iba a citarme para la Selección. Realmente no lo esperaba. A partir de ahí fue todo emocionante. Mi generación creció admirando a Maradona, tratando de imitarlo, y después tenerlo en frente y escucharlo y convivir con él, fue una de las cosas más hermosas que me tocó vivir", indicó.

Erviti mantuvo una relación "tirante" con Juan Román Riquelme cuando jugaron juntos en Boca Juniors

A raíz de esto, no pasó por largo la tristeza que le adjudicó el fallecimiento del diez. "Cualquier persona se daba cuenta que Maradona no estaba bien. Era una situación que iba a suceder más cerca que lejana. Cuando uno lo escuchaba hablar, había algo que no cerraba. No me sorprendió su muerte pero me dio mucha tristeza", expresó.

Por último, el ex jugador no dejó pasar su paso por Independiente y la charla que tuvo con Ariel Holan, quien le avisó que no iba a ser tenido en cuenta en el Rojo. "Holan me llamó y me dijo de ir a tomar un café. Hablamos de lo que había pasado y me pidió disculpas por la manera en la que tuve que irme de Independiente. Por la manera, no por la decisión. Yo la decisión de él de no querer contar más conmigo nunca la cuestioné​", concluyó.