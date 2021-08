Conocé los 6 restaurantes argentinos que están entre los 25 mejores de Sudamérica según TripAdvisor

Fueron los más valorados por los usuarios en la plataforma de viajes. Están en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y se especializan en alta cocina

Seis restaurantes argentinos, entre los 25 mejores de Sudamérica, según el último ranking publicado por TripAdvisor.

El concepto del fine dining (espacios donde platos, atmósfera y servicio se unen en una experiencia gourmet completa) trasciende fronteras. El local gastronómico porteño Chila entró en el ranking de los 25 mejores y quedó segundo en la lista sudamericana donde figuran otros cinco restós de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Todos los años, la plataforma de viajes publica sus rankings titulados Travelers' Choice Best of the Best, "Lo mejor de lo mejor" basado en millones de opiniones y comentarios de usuarios de todo el mundo. Entre las principales categorías se encuentran hoteles, playas, destinos emergentes, parques nacionales, aerolíneas y restaurantes, que a su vez cuenta con 8 subcategorías.

Los restaurantes argentinos aparecen en los rankings de 4 de estas subcategorías: Fine Dining (restaurantes de lujo) del mundo y de Sudamérica, restaurantes veganos y Picture Perfect Restaurants (restaurantes "Instagrameables" o ideales para sacar fotos). El barilochense Stag, que tiene una increíble vista al lago Nahuel Huapi, alcanzó la posición 15 en esta última lista.

Estos son los restaurantes argentinos entre los mejores de Sudamérica según TripAdvisor:

Chila - Puerto Madero, Buenos Aires

Uno de los platos típicos de Chila

Este restaurante de Puerto Madero creado por Andrés Porcel y comandado por el chef Pedro Bargero ya figura desde hace varios años en la lista de los Latin America 50 Best Restaurants (quedó en el puesto 19 en 2020) y para los usuarios de TripAdvisor también resultó el único argentino en el top 25 mundial. Allí ocupa el puesto 21 y es calificado por los usuarios como "superlativo", entre otros elogios.

En el ranking sudamericano consiguió el puesto número 2, después del restaurante Oro de Río de Janeiro. La cocina es de producto, estacional. Trabajan con menú degustación y a la carta. Desde 2018 pertenece a la prestigiosa asociación de hoteles y restaurantes Relais & Châteaux.

Dirección: Alicia Moreau de Justo, 1160, Puerto Madero, CABA. IG: @chila_bsas.

Fogón - Luján de Cuyo, Mendoza

Fogón es parte de la centenaria Bodega Lagarde

Este restaurante de Luján de Cuyo, que forma parte de la centenaria Bodega Lagarde, ocupa el cuarto puesto en la lista. Rodeado por viñedos centenarios, apuesta a la cocina en chapa y asador, entre otras técnicas tradicionales.

La materia prima usada es autóctona y los platos, de raíces regionales pero con impronta italiana. Cada temporada cambia su menú de cuatro pasos que se marida con los vinos de la bodega. Usan verduras y hierbas cultivadas en la huerta propia.

San Martín 1745, Luján de Cuyo, Mendoza

El papagayo - Ciudad de Córdoba

Arquitectura y cocina definen a El Papagayo

El puesto 12 del ranking es para este restaurante tan elogiado por su arquitectura como por su cocina. Fue construido en un edificio de solo 2,40 m de ancho, lo que lo convierte en el restaurante más estrecho de la Argentina. Sin embargo, quienes lo visitan no solo quedan impactados por esta singularidad y su ambientación (que aprovecha la altura del techo con un entrepiso) sino por su gastronomía.

Trabajan con productos de estación. Su gastronomía es muy creativa y fusiona materias primas autóctonas con algunas importadas como por ejemplo, trufas. Su creador, el cocinero Javier Rodríguez es un referente a nivel nacional.

Dirección: Arturo M Bas 69, Córdoba. IG de su dueño y chef, Javier Rodrgriguez, @elpapagayo69.

Sacro - Palermo, Buenos Aires

Sacro, uno de los mejores restaurantes veganos del mundo

Además de figurar en el puesto 15 de Fine dining, este restaurante porteño también se ubicó en el número 23 en la lista de los mejores restaurantes veganos del mundo.

Ravioles de boniato, Kimchi (plato tradicional coreano) al fuego con hongos y quinoa, Coliflor asado con tahini, arándanos rojos y hierbas son algunos de los platos de la carta. Los usuarios califican a su cocina a base de plantas como una revelación asombrosa.

Dirección: Costa Rica 6038, Argentina. IG: @sacroresto.

Roux - Recoleta, Buenos Aires

Roux propone una carta protagonizada por pastas, arroces y carnes blancas y rojas

Ubicado en un pequeño local en la esquina de Peña y Azcuénaga, este restaurante alcanzó el puesto 17. Al frente de él está Martín Rebaudino, un cocinero de trayectoria destacada (durante ocho años fue chef ejecutivo del tradicional restaurante Oviedo) que propone una carta protagonizada por pastas, arroces y carnes blancas y rojas.

La calidad de las materias primas es un concepto central: jamones y embutidos españoles e italianos, atún rojo de Ecuador y los mejores productos nacionales se conjugan en su carta.

Dirección: Peña 2300, Recoleta, CABA. IG: @rouxresto.

Casa Vigil - Maipú, Mendoza

Casa Vigil pertenece al enólogo jefe de Catena Zapata

Este restaurante que figura en el puesto 18 pertenece a Alejandro Vigil, enólogo jefe de Catena Zapata y dueño de El Enemigo Wines. Funciona en el mismo lugar que esta bodega, en la localidad de Maipú, donde también se puede visitar un museo.

Los menús por pasos a cargo del chef Santiago Maestre están elaborados con materia prima local. Ñoquis de brócoli, ojo de bife con calabazas glaseadas, trucha a la plancha con coliflor y cítricos son algunas de sus propuestas culinarias. 6322273_1

Sin embargo, la estrella del lugar son claramente los vinos gracias a la bien ganada fama de Vigil, cuyos vinos han sido algunos de los afortunados ganadores del puntaje perfecto de críticos internacionales.

Dirección: Videla Aranda 7008, Maipú, Mendoza. IG: @casavigil.