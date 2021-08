"Nunca obtendrás ni un centavo": la promesa de Quentin Tarantino a su madre

Durante una entrevista, el reconocido director de cine habló respecto a su infancia y la complicada relación que tuvo con sus padres

Quentin Tarantino es un verdadero especialista en lanzar ideas y comentarios susceptibles de acaparar titulares. Durante una reciente entrevista en el podcast The Moment, de Brian Koppelman, el cineasta contó que se niega a compartir su fortuna con su madre, Connie Zastoupil.

¿Por qué? Se trata de una decisión que tomó durante su infancia luego de que ella no apoyara su temprana afición a escribir guiones porque estaba afectando a su desempeño en la escuela.

"Ella se estaba quejando por eso, […] una vez, en medio de su pequeña diatriba me dijo: ‘Ah, y por cierto, esa pequeña ‘carrera de guionista’ (haciendo las comillas con los dedos y todo) ¿Esa pequeña ‘carrera de guionista’ que estás haciendo? ¡Esa mierda se acabó!'", reveló el director de Pulp Fiction, entre otras joyas del cine.

"Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada. Porque dijiste eso'", agregó.

Al ser consultado si sigue cumpliendo su histórica promesa, Tarantino contestó que sí, antes de confesar que una vez ayudó a su familiar con un problema de impuestos. "Pero sin casa, sin Cadillac", enfatizó el cineasta.

"Hay consecuencias de tus palabras al tratar con tus hijos. Siempre recuerden que hay consecuencias por el tono sarcástico que pueden llegar a usar sobre lo que es importante para ellos", enfatizó el protagonista ante Koppelman.