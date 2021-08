Baba Vanga: estas son las trágicas predicciones de la famosa vidente para el 2021

La reconocida vidente búlgara Baba Vanga reveló cuáles son sus predicciones para este 2021, muchas de las cuales ya se han cumplido

Baba Vanga, o Vangelia Pandeva Dimitrova fue una vidente búlgara que decía poseer habilidades paranormales y que podía ver lo que pasaría en el futuro a pesar de haber quedado ciega. Y este, no es un dato menor.

De acuerdo a su propio testimonio, el punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Fue encontrada después de una larga búsqueda muy asustada y con sus ojos cubiertos de arena y polvo. Esa fue la última vez que pudo ver, dado que ni siquiera pudo abrirlos debido al dolor. Debido a que en su familia no había dinero, comenzó a perder la vista en forma gradual, lo que le permitió ver en su cabeza las imágenes de los sucesos que tendrían lugar en el futuro.

Algunas predicciones que hizo la vidente

Solo por dar algunos datos, Baba Vanga había predicho la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernóbil, la fecha de fallecimiento de Stalin y los ataques del 11 de septiembre. Fue en 1989 y al respecto dijo "¡Horror, horror! Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto, y la sangre inocente brotará"

La vidente había predicho la caída de la Unión Soviética

Por otra parte, a principios de agosto del año 1976, recibió la visita de una actriz y cantante yugoslava que se encontraba de gira en Bulgaria. Baba Vanga, que en su momento era reconocida como una persona cálida y entrañable, solo se sentó y miró por la ventana de espaldas a la vista.En ese momento se hizo un silencio absoluto hasta que después de mucho tiempo, Vanga finalmente afirmó: "Nada. No tienes que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses". Cuando la actriz y cantante se dio vuelta y caminó hacia la puerta, la vidente afirmó: "Espera. De hecho, no podrás venir. Ve, ve. Si puedes volver en tres meses, hazlo". La mujer falleció dos meses después, el 10 de octubre de 1976, en un accidente automovilístico con su hermana.

Baba Vanga había predicho su propia muerte

Además, había predicho la fecha precisa de su propia muerte. Había dicho que moriría el 11 de agosto y había afirmado que una niña ciega de diez años que vivía en Francia heredaría su don.

5 predicciones para el 2021

1. Desastres naturales

La vidente había dicho que habría devastadores terremotos e inundaciones, entre otras cosas, destruyendo a la mayoría de criaturas vivientes de zonas costeras.

2. ¿Otra pandemia?

No es posible saber si habló del Covid-19 o de otra enfermedad, porque tal y como decía Baba Varga: "Incluso quienes escapen (de los desastres naturales) morirán de una enfermedad horrible". Si no es el coronavirus podría ser el nuevo virus que podría asolar el planeta, o a la nueva pandemia que se refiere Bill Gates.

3. Destrucción de Estados Unidos

Parece que 2021 sería el año en el que los Estados Unidos acabaría consigo mismo. Biden acaba de tomar las riendas de un país sumido en una profunda crisis económica y social, y parece que la vidente no habría vaticinado un futuro demasiado positivo. "La gran nación sobre el océano, que está habitada por personas de diferentes tribus, será destruida. Estará dividido e inundado en su mayor parte", afirmó la vidente, que también había vaticinado que el país norteamericano "tendrá muchas desgracias y perderá sus colonias en el Este".

4. Crisis económica

Los efectos de la crisis sanitaria están haciendo estragos, pero la médium también profetizó otra cosa: una gran crisis en toda Europa. Parece que ha acertado, porque de momento, todas las personas del mundo están sufriendo a consecuencia del coronavirus.

5. China como superpotencia mundial

Baba Varga tenía claro que a nivel político, este iba a ser un año convulso. No solo por la destrucción de los Estados Unidos si no porque, a consecuencia, parece que China se ‘coronará’ como la gran superpotencia a nivel mundial. Además de China como gigante económico, países como Rusia tendrían algún que otro suceso, como el supuesto intento asesinato de Vladimir Putin.

Ahora bien, no todo iban a ser malas noticias: para la médium, el mundo no se va a acabar. Lo hará, pero dentro de varios milenios.