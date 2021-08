Sin Messi y en crisis: el Barcelona cierra la temporada con un patrimonio neto negativo millonario

Esto obligó al club a trabajar para mostrar a sus acreedores que el club es viable, según lo reconoció el presidente Joan Laporta

El FC Barcelona cerró la temporada con un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros, lo que ha obligado al club a trabajar para mostrar a sus acreedores que el club es viable, según lo reconoció el presidente Joan Laporta.

Así lo informó este lunes el presidente blaugrana en un acercamiento a los datos de la due diligence que encargó cuando tomó posesión en el cargo, la cual será presentada en septiembre en la Asamblea General de Compromisarios.

Además, el dirigente admitió que las pérdidas alcanzan los 481 millones de euros, al tiempo que ha asegurado que el impacto de la pandemia ha ascendido hasta los 91 millones.

Las cuentas, auditadas por EY, recogen unas deudas que alcanzan los 1.350 millones de euros, de los que 673 millones corresponden a deuda bancaria; 379 millones a compromisos con los jugadores; 56 de los compromisos del Espai Barça; 90 millones por litigios; 40 millones de abonados que no cobraremos por las restricciones de aforo; y 79 millones de anticipo del 50% de los derechos de televisión de LaLiga. Además, el equipo cuenta con un fondo de maniobra negativo de 553 millones de euros.

Según Laporta, "esto forma parte de un 'modus operandi' que se saltaba todos los controles de la entidad, como el fraccionamiento de las facturas del 'Barçagate', y pasaba lo mismo en el Espai Barça, con la deuda contraída y en los departamentos de informática y de marketing".

A pesar de todo, Laporta se ha mostrado optimista de cara a revertir la situación del club: "Tenemos cinco propuestas para ser el patrocinador principal de la camiseta, hemos levantado 525 millones de euros con Goldman Sachs con un interés del 1,9%, Barça Studios interesa, la situación se revertirá. No existe la posibilidad de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva porque esta junta no lo quiere".

"Estamos convencidos de que se han tomado las decisiones que se debían tomar. Lo de Messi es triste, pero era necesario. Porque la institución está por encima de todos. Hubiésemos puesto todo muy en riesgo, la situación económica es dramática", insistió Laporta preguntado por la marcha del astro argentino.

El presidente culé también apuntó a la anterior junta directiva sobre la situación actual del club, la cual estaba presidida por Josep María Bartomeu. Laporta señaló que la carta está "llena de mentiras".

"No comparto las cuentas que hace. Dicen que no son responsables del ejercicio 2020-2021 y son responsables hasta marzo del 2021. Las cuentas que se cerraron son su responsabilidad. Esto ya lo he vivido en el pasado. Reiteran una mentira. En el club estaba institucionalizado que si repites una mentira se convierte en realidad. Insiste en que mi gestión dejó resultados negativos, cuando un juzgado dejó claro que no. Todo esto provoca una situación económica y patrimonial dramática", ha explicado Laporta.

"También nos encontramos que se tenían que hacer unas obras urgentes en el Camp Nou, algo de lo que informó un estudio ya en 2019, para corregir 119 patologías que si no se reparaban comportaban un riesgo para las personas. Esto ha costado 1,8 millones de euros".

Otros reproches del presidente fueron que "la anterior junta cobró por avanzado 79 millones de euros pertenecientes al 50% de los derechos televisivos de LaLiga y los bancos le cobraron un 9% de interés por ello" y que "se han hecho pagos desproporcionados a intermediarios". En concreto, explicó que "hay una persona a la que se le pagaban 8 millones de euros por detectar jugadores en Sudamérica".