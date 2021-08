La sorpresiva decisión de Daniel Craig, el actor mejor pagado de Hollywood: dejará a sus hijas sin herencia

El protagonista de James Bond encabeza el ranking elaborado por la revista Variety sobre las estrellas de Hollywood mejor pagadas de la industria

La revista Variety elaboró su habitual lista de las estrellas de Hollywood mejor pagadas. En ella aparecen actrices y actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Sandra Bullock o Ryan Gosling. El ránking lo encabeza Daniel Craig, que al mismo tiempo ha ofrecido unas sorprendentes declaraciones sobre fortuna (y su herencia).

"Creo que Andrew Carnegie - industrial estadounidense nacido en Escocia - regaló lo que hoy serían alrededor de 11.000 millones de dólares, lo que muestra lo rico que era porque apuesto a que también se quedó con parte de ellos. Pero quiero dejar grandes sumas a la próxima generación. Creo que la herencia es bastante desagradable. Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de irme", aseguró el protagonista de James Bond a la revista Candis esta semana.

Variety destaca que por las películas de Knives Out es el actor que mayor salario percibió con un total de 100 millones de dólares.

Sobre la herencia que deja a sus hijas, explica, por tanto, lo siguiente: "¿No existe un viejo proverbio que dice que si mueres como una persona rica, has fallado?". La estrella de Hollywood tiene a Ella, de 29 años, nacida de su relación con Fiona Loudon, y una niña, de dos años, fruto de su matrimonio con Rachel Weisz, con quien se casó en secreto en 2011.

Según consignó el Daily Mail, el patrimonio del actor está estimado en alrededor de u$s 136 millones.

Su despedida del personaje de James Bond

Daniel Craig anunció también que dejará de interpretar al famoso agente 007 tras la próxima película No Time To Die, que se estrenará el 30 de septiembre próximo, luego de posponerse varias veces por la llegada de la pandemia de coronavirus.

Esta no es la primera vez que se especula con su salida de la saga. Tras el estreno de Spectre, en 2015, parecía que Craig no volvería a interpretar al icónico agente secreto. Pero el actor le dijo a Total Film que había un hilo de la historia de su primera película de Bond, Casino Royale, de 2006, que lo convenció de hacer su última aparición en el personaje.

Daniel Craig es el actor mejor pagado con 100 millones de dólares

¿Quiénes son los actores y actrices mejores pagos de Hollywood además de Craig?

En la lista de Variety, al actor británico le siguen Dwayne Johnson por Red One con 50 millones de dólares, Will Smith (King Richard, 40 millones), Denzel Washington (The Little Things, 40 millones) y Leonardo DiCaprio (Don't Look Up, 30 millones).

En ella también entran Jennifer Lawrence por la misma película con 25 millones, Sandra Bullock con 20 millones por The Lost City of D, Julia Roberts con otros 25 por Leave The World Behind, Ryan Gosling (The Grey Man, 20 millones), Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder, 20 millones), Brad Pitt (Bullet Train, 20 millones), Tom Cruise (Top Gun: Maverick, 13 millones) o Robert Pattinson (The Batman, 3 millones).