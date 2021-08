Recomendaciones para este fin de semana: 9 series para todos los gustos

Las plataformas como Netflix tienen un catálogo amplio y variado donde los usuarios podrán encontrar todo tipo de series y películas

El catálogo de Netflix es muy amplio y está repleto de series y películas para todos los gustos. Todos los usuarios podrán encontrar un título perfecto para ver en sus tiempos libres.

Dado que llegó el fin de semana, aquí hay una lista de 9 series para todos los gustos, para que todos encuentren su título ideal.

9 series para ver este fin de semana

Lupin

Se estrenó la segunda temporada de Lupin, la serie francesa que fue furor. La búsqueda de venganza de Assane contra Hubert Pelligrini ha destruido su familia. Acorralado, se ve obligado a pensar en un nuevo plan, aunque eso signifique ponerse en peligro.

Katla

Esta serie islandesa comienza su historia tras la erupción del volcán subglacial Katla la cual, al derretir la nieve, comienza a revelar antiguos misterios sobrenaturales que perturban a la pequeña y tranquila comunidad de la zona de Vik.

Nuevo rico, nuevo pobre

La serie colombiana del 2007 llegó a Netflix para contar la historia de dos hermanos cambiados al nacer: Andrés, quién se crió en una familia adinerada, y Brayan, de principios más humildes. La telenovela cuenta de forma cómica y dramática a la vez el choque de los dos mundos y la adaptación de sus personajes a una vida luego de que su madre intentara enseñarles una lección.

Sweet tooth

Es una de las nuevas series de Netflix. Años después de que un suceso cataclísmico azotara al mundo, un niño híbrido que es parte venado y parte humano crea una alianza inesperada con un errante solitario. Juntos se embarcan en una aventura extraordinaria a través de las ruinas del mundo exuberante y peligroso que queda, en busca de un hogar. Está basada en las historietas de DC Comics del escritor Jeff Lemire.

Fatherhood

La película está basada en el libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love, de Matthew Logelin. Es una conmovedora y divertida historia verdadera, donde Kevin Hart asume el trabajo más difícil del mundo: la paternidad.

Amor de cuento

La premisa de esta comedia dirigida por Kimmy Gatewood en su debut como directora es que el romance perfecto no existe. Una comediante de stand up y aspirante a actriz conoce a un acaudalado estudiante de una prestigiosa universidad, que parece demasiado bueno para ser real... Está protagonizada por Shlesinger, Ryan Hansen, Margaret Cho y Rebecca Rittenhouse.

Security

Luego de que una joven sufre un violento ataque en un pueblo costero italiano un experto en seguridad involucrado en la investigación y su familia se enfrentan a secretos y mentiras llenos de suspenso. Una serie digna de maratón dirigida por el inglés Peter Chelsom que mantendrá a la audiencia pegada a la pantalla.

La casa de las flores

La exitosa serie mexicana, que tiene tres temporadas, ahora tiene una película que continúa la historia original. Los hermanos De la Mora traman un malvado plan para irrumpir en la vieja casa familiar y recuperar un tesoro escondido de vital importancia.

El dragón de la tetera

Esta película infantil, aunque animada, es perfecta para ver en familia ya que resalta los valores de la amistad y el trabajo a través de la historia de Din, un estudiante universitario de clase trabajadora con grandes sueños y pocos medios, y Long, un dragón cínico y todopoderoso capaz de conceder deseos.