Violenta reacción de un hombre que se negó a usar barbijo en el aeropuerto de Miami

Un hombre reaccionó de manera violenta al negarse a utilizar el barbijo en el Aeropuerto Internacional de Miami, tal como se lo exigían las autoridades.

La reacción fue tan violenta como sorpresiva y dejó estupefactos a todos los que se encontraban en el lugar que, de inmediato, comenzaron a grabar el hecho con sus celulares.

Las imágenes de la fuerte pelea que mantuvo el pasajero con el personal de la aerolínea en la que se disponía a viajar rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. Allí se ve como, enfurecido, agrede a los trabajadores que se encontraban asistiendo a la gente.

VioIent anti-masker in Florida dang near kiIIs multiple people at Miami Int’l Airport last night -- all because he didn't want to wear a mask!Where the heII are the police??!?! pic.twitter.com/ivr5T3udo5 — Andy (@ACNickel) August 28, 2021

El COVID -19cambió la forma de vida de todos. Desde hace poco más de un año y medio, cuarentena, virus y vacuna se han convertido en las palabras más frecuentes de nuestro vocabulario. Y el barbijo, por supuesto, devino el accesorio obligatorio a la hora de compartir espacios públicos.

Sin embargo, aún hay muchas personas que se niegan a utilizarlo desvalorizando su importancia. Este fue uno de esos casos.

En las imágenes se ve al hombre, que luce una gorra y remera negra, gritando sin parar, sacudiendo las cintas de contención que demarcan las filas y golpeando furioso las instalaciones del aeropuerto. Finalmente, muestran como intenta lanzar un golpe hacia el rostro de uno de los empleados. Además, se ve al resto de los pasajeros alejándose del lugar para evitar ser agredidos.

Por su parte, el personal del lugar se mantiene en calma y no reacciona de la misma manera frente al exabrupto del hombre.

"Seguimos manteniéndonos firmes con la Policía de Miami-Dade en la protección de la seguridad de todas las áreas del aeropuerto. Los incidentes de comportamiento rebelde reportados son más de 3.800 en 2021. No toleramos este comportamiento en MIA. La policía respondió y detuvo al pasajero", precisaron vía Twitter desde la cuenta oficial del aeropuerto.

We continue to stand firm with @MiamiDadePD in protecting the security/safety of all areas in the airport. @FAANews reported unruly behavior incidents are to more than 3,800 in ‘21. We don’t tolerate this behavior at MIA. Police responded & apprehended the passenger. — Miami Int'l Airport (@iflymia) August 28, 2021