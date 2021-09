Fabián Doman presentó a su nueva pareja en redes sociales

El periodista sorprendió a toda la comunidad instagramera al presentar a su nueva pareja, Viviana Salama, en forma pública y luego de su divorcio

El periodista Fabián Doman sorprendió a sus seguidores de Instagram al presentar públicamente a su nueva pareja Viviana Salama. Cabe recordar que esta unión llega luego de su divorcio de María Laura De Lillo, con quien se había casado en junio de 2019 y se separó meses atrás debido a una fuerte crisis en la pareja en 2020.

El actual director Institucional de la compañía Edenor demostó que vuelve a confiar en el amor. Por eso, presentó oficialmente a la mujer con quien en la actualidad comparte sus días.

A través de sus redes sociales, Fabián Doman "abrió su corazón" y oficializó su noviazgo. Lo hizo con una imagen en la que se lo ve junto a su actual pareja Viviana Salama, que a su vez acompañó con un emoji de un corazón negro.

Frente a esa revelación, sus seguidores acompañaron el sentimiento expresado por el periodista. "¿Quién es la nueva novia?, muy bonita", preguntó una seguidora, al tiempo que otro subieron mensajes positivos. "Hermosa pareja", "Que lindos", "esplendidos", siguieron en la misma línea las felicitaciones para la pareja.

Quién es Viviana Salama, la nueva pareja de Fabián Doman

El miércoles 18 de agosto, en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el periodista del mundo del espectáculo Ángel de Brito había informado que Fabián Doman, ex conductor de Intratables, estaba nuevamente en pareja.

Con una confirmación de este dato, Yanina Latorre, quien es amiga intima del periodista, señaló: "Se llama Viviana, me reservo el apellido que también sé. Tiene 50 años, separada con tres hijos. Es una mina bien. No es mediática, no quiere ser famosa", afirmó la "angelita".

Cómo nació la relación entre Doman y su nueva pareja

La pareja se conoció gracias al trabajo de ella y una búsqueda que emprendía el periodista: "Fabián quería mudarse a donde se mudó, vive muy bien, por Barrio Parque. Llamó a una inmobiliaria famosa para comenzar a ver departamentos y cuando llegó al lugar, vio a Vivi", contó sobre la agente inmobiliaria.

"Este es casamentero. Con todo lo que le pasó, sigue", dice Yanina sobre el actual Director Institucional de EDENOR, quien se separó meses atrás de María Laura De Lillo. Previamente, tras divorciarse de Evelyn Von Brocke, madre de sus hijos, el periodista tuvo una fogosa relación con la empresaria Carolina Nuin.