Un actor admite fraude de u$s650 millones, fingiendo distribuir películas a Latinoamérica a través de Netflix y HBO

Prometió a los inversionistas un rendimiento de entre el 25 y el 45%, pero empleó el dinero en financiar su lujoso estilo de vida

El actor estadounidense Zachary Joseph Horwitz, más conocido como Zach Avery, aceptó declararse culpable de cometer un fraude de u$s650 millones a través de un esquema piramidal.

Horwitz admitió que durante 7 años recolectó dinero de los inversionistas, diciendo que su compañía cinematográfica, 1inMM Capital, LLC, estaba comprando los derechos de películas para su posterior distribución en el exterior, particularmente en el mercado latinoamericano, con la ayuda de plataformas en línea como Netflix y HBO.

En total, más de 250 inversionistas prestaron a 1inMM Capital de 35.000 a 1,5 millones de dólares, y Horwitz prometió devolverles el dinero un año después con un rendimiento del 25 al ​​45%. Sin embargo, los contratos de distribución y licencia fueron falsificados.

El actor fingió producir películas que nunca existieron.

Si bien Horwitz devolvió una parte del financiamiento para incentivar a las víctimas a invertir más, gastó grandes sumas financiando su lujoso estilo de vida. Por ejemplo, viajaba en jet privado y compró una casa en un distrito prestigioso de Los Ángeles por valor de 5,7 millones de dólares. De este modo, despilfarró 231 millones de dólares.

Los inversores comenzaron a preocuparse en el 2019, después de que 1inMM Capital incumpliera con los pagarés en varias ocasiones. No obstante, para convencerlos y prolongar el plan de estafa, Horwitz proporcionó excusas supuestamente dadas por Netflix y HBO, reenviando a los inversores correspondencia falsa de las plataformas.

Como resultado, fue detenido en abril del 2021. Semanas después del arresto, su esposa, Mallory Horwitz, solicitó el divorcio, explicando que su marido había estado "engañándola y manipulándola a ella y a todos los que lo rodeaban", y que "no es la persona que creía que era".

El actor será condenado por la estafa.

En mayo del 2021 un juez federal acusó a Horwitz de cinco cargos de fraude de valores, seis cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

Horwitz obtuvo la oportunidad de actuar gracias al productor Julio Hallivis y su hermano Diego, también productor y director. Bajo el nombre de Zach Avery, Horwitz apareció en una serie de películas de gama baja, incluidas 'Trespassers' y 'The Devil Below'.

Zachary Joseph Horwitz nació el 5 de diciembre de 1986, conocido profesionalmente como Zach Averyen. Nació en Berkeley, y cuando sus padres se divorciaron, que él tenía 10 años, se mudó de Tampa, Florida, a Fort Wayne, Indiana, donde vivía con su madre y su padrastro.

Allí recibió una licenciatura en psicología de la Universidad de Indiana, hasta que debutó en la pantalla en la película GED de 2009. En 2014, apareció en un papel no acreditado como médico de las SS en Fury . En 2018, Avery protagonizó Hell Is Where the Home Is (también conocido como Trespassers ), y también apareció en un pequeño papel en la película biográfica de Rudolf Nureyev The White Crow . En 2020, protagonizó Last Moment of Clarity junto a Samara Weaving , Carly Chaikin y Brian Cox.

Avery fue cofundador junto con los hermanos Hallivis en la creación de la empresa 1inMM Productions en 2013.