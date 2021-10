Mavys Álvarez cruzó a Brancatelli por sus polémicos dichos

La cubana que tuvo una relación sentimental con Maradona siendo menor, salió ahora a responder a los dichos del periodista sobre su testimonio

Mavys Álvarez, la mujer cubana que tuvo una relación sentimental con Diego Maradona siendo menor, salió ahora a responder a los dichos del periodista Diego Brancatelli sobre su testimonio, que fueron duramente repudiados en Twitter.

En los últimos días, Álvarez tomó gran notoriedad al dar una entrevista para America Tevé, canal 41 de Miami, en la que contó con lujo de detalles las cosas que vivió en el tiempo que estuvo relacionada con el astro del fútbol mundial.

En la misma emisora de Miami, a través de un audio, la mujer que ahora tiene 41 años hizo su descargo frente la sospecha del panelista del programa Intratables de que su móvil para contar que Diego Maradona la hizo caer en la adicción a las drogas, que le indujo a operarse los senos y que le pegaba habría sido la ambición de "dinero".

Sin vueltas, Mavys Álvarez respondió a los dichos de Brancatelli: "No todo en la vida es dinero. Hay cosas como el dolor que uno siente y como todas las cosas que yo he sufrido que, realmente, afectan a una persona. La dignidad, el orgullo de una mujer, todas esas cosas no tienen valor".

Luego, firme, Mavys añadió: "Es una pena realmente que hombres como este hombre estén hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándonos. Las mujeres argentinas saben lo que esto significa, lo que duele. Y por eso, me han apoyado tanto".

Mavys Álvarez, la novia menor de edad de Diego Maradona, salió a responderle a Brancatelli

Qué dijo Brancatelli

Las polémicas declaraciones de Brancatelli sobre el testimonio de Mavys Álvarez respecto de lo que padeció cuando era menor de edad y estaba con Diego Maradona tuvieron lugar en Intratables, el ciclo que conduce Alejandro Fantino por América.

En ese marco, el panelista planteó: "Yo me pregunto qué hubiese pasado si Diego estuviese vivo hoy, creo que todo esto no estaría denunciado. Me parece que (Mavys) esperó a que Diego no esté y que no pueda contrarrestar todas las versiones. ¿Qué hubiese pasado si Diego le dejaba un millón y medio de dólares? ¿Haría la misma denuncia? ¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?".

Luego, Brancatelli hizo un escandaloso pedido para Mavys: ""¿Ella está dispuesta a firmar ahora un documento de que no quiere nada de dinero? Ni de la herencia de Diego ni de la serie", dijo, para indignación de sus compañeros de Intratables.

"¿Para vos es por plata?", le preguntó Alejandro Fantino a Brancatelli. "Sí, para mí, es por plata, claramente", contestó el integrante del panel.

Diego Brancatelli asegura que Mavys Álvarez quiere plata

"Para dejar de costado el lado del dinero e ir a lo moral y a cómo está como persona, nos solidarizamos si la pasó mal -siguió diciendo el panelista-. Pero, estaría bueno que firme un documento que diga que no quiere nada de plata, así nos ocupamos de lo humano"

"Si firma un documento de que no quiere un peso, estaría buenísimo", dijo Brancatelli, que fue Trending Topic a causa de esas declaraciones sobre Mavys Álvarez.

Ante tanta repercusión, Diego Brancatelli salió a hacer aclaraciones desde su cuenta de Twitter. En dicha red social, escribió: "Veo que soy tendencia. Digan lo que quieran. Pero no lo que no pienso. Para que quede claro qué pienso: * Diego no está para defenderse. *Como todos, si hubo delito en Argentina que se investigue. *Estoy convencido q atrás de esta historia hay otro "entorno" que fogonea".

A continuación, añadió: "*No relativizo ni avalo ningún tipo de abuso o corrupción de menores. Repudio absolutamente toda esta clase de delitos. Está claro? Dicho esto, lejos estuvo (para mí eh) Diego de ser un VIOLADOR".