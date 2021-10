Esta es la exorbitante cifra que Wanda Nara gasta por mes, según Yanina Latorre

Desde que se desató el escándalo, la panelista mantuvo contacto con la mediática y tiene detalles sobre el vínculo actual con Mauro Icardi

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez sigue dando que hablar a una semana de haberse destapado. Luego del descargo de la actriz y las versiones que hablan del fin de la pareja entre la mediática y el futbolista, ahora Yanina Latorre sorprendió al contar la cifra mensual de gastos de la empresaria que vive en París.

"Wanda gasta 500.000 dólares por mes para vivir", afirmó Yanina Latorre en Polino Auténtico (radio Mitre), ante sus compañeros Marcelo Polino y Amalia Granata.

Si bien ya se sabía que Wanda llevaba una vida de millonaria en Europa por lo que se puede ver en sus redes sociales, ahora la panelista dio el dato preciso de la suma que necesita mensualmente la madre de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Desde que se desató el escándalo, en Los ángeles de la mañana (eltrece) donde Yanina es panelista, se trató durante varios días todos los detalles de la crisis entre Wanda Nara e Icardi, con el plus de que Latorre mantuvo contacto directo con la mediática devenida en empresaria.

Las redes sociales como herramienta

Todo comenzó el 16 de octubre cuando Wanda, mediante un posteo en sus redes sociales, hizo referencia -sin nombrarla directamente- a "la China" Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio.

"Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes que ella encontró. No son de Instagram, son de Telegram", reveló Yanina el lunes. Durante el programa de ese día, la producción exhibió una captura de uno de los chats que la actriz habría intercambiado con el futbolista. Allí se podía leer que ella quería encontrarse con él.

"Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan", decía el mensaje en cuestión, al que el futbolista respondió: "¿Para qué? Ya me aburrió la joda".

Por tener información de primera mano por hablar con Wanda, Latorre fue invitada a La Academia (eltrece) donde su compañero de LAM es jurado, y una vez ahí Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarle las últimas novedades del Wandagate.

Wanda llevaba una vida de millonaria en Europa

"Wanda no está en pareja. Está separada. Él está remándola", relató. Asimismo contó que una vez que comenzó la crisis, Icardi fue a buscar a Wanda a Milán y, en medio del desespero por recuperar a su mujer, le habría dicho que si no volvían juntos a París, él no jugaba más al fútbol poniendo en jaque el millonario contrato que firmó la empresaria con el club francés como representante de su marido.