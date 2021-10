Jimena Barón, durísima en ShowMatch: "Los que tienen poder, dejen de chorear"

En estos días en que continúa el ritmo homenaje en el programa de Marcelo Tinelli, la actriz y cantante criticó a los que tienen el poder en el país

Este lunes fueron dos las parejas que pasaron por la pista en ShowMatch. En el programa conducido por Marcelli Tinelli, esta semana continúa el ritmo homenaje.

En este contexto, el responsable de abrir la pista fue Agustín Barajas, el bailarín español que contó que su homenaje estaba vinculado al mundo del folklore. El momento crucial llegó cuando luego de su actuación, comenzó la votación y le tocó el turno a Jimena Barón.

La actriz y cantante, que está como jurado, confesó la emoción que le significó el número, y exclamó: "Yo vengo de Bariloche, este país es increíble, y justo hoy traen este homenaje. Estaría buenísimo que la gente que tiene poder, que se debería encargar que nosotros los argentinos vivamos mejor, se deje de chorear y se ocupe de que la gente viva mejor".

Y agregó: "Tenemos un país del carajo, no puede haber gente durmiendo en la calle, no puede haber gente sin poder laburar, no puede haber gente que después de esta pandemia quedó culo para arriba. Me emociona profundamente el país que tenemos, y vienen hoy justo con este homenaje".

"Amo el país, amo nuestra gente, así que por favor, es tan injusto. Me parece que en este sentido, Agus es un súper homenaje de tu parte, estuvo muy bien hecho y aportó mucha magnitud a este programa de televisión", concluyó.

Aseguran que Marcelo Tinelli se despide de ShowMatch

Marcelo Tinelli protagoniza una temporada muy complicada con su programa clásico ShowMatch, en eltrece. El legendario ciclo pierde por amplio margen en el rating contra los programas de Telefe, y el conductor ya tendría decidido despedirse del formato y hay dudas sobre su destino laboral.

Tinelli estaría decepcionado con el resultado de las mediciones de La Academia, y los cambios que intentó imprimirle al certamen no fueron suficientes para atrapar a los televidentes. Tampoco la incorporación de nuevos jurados, incluyendo a Guillermina Valdes, pareja del conductor, cobró la relevancia necesaria para revertir el duro revés en el rating.

Valdés confirmó hace unas semanas que La Academia no va más. Así lo dijo en Implacables, al hablar de cómo ve al papá de su hijo Lorenzo en este momento laboral. "Está disfrutando un formato que duró muchos años y haciendo un cierre lindo y con mucho amor", dijo , en un móvil con el programa de El Nueve. La empresaria, que este año debutó como jurado, adelantó también los próximos pasos de su pareja.

"Además, tiene muchos proyectos y muchas ideas, entonces festeja un cierre para tener un nuevo comienzo que lo está gestando. Creo que los comienzos ocurren cuando uno cierra con amor algo y él es bueno en eso", aseguró.

A la vez, la empresaria se refirió a los roces que se ven en la pantalla entre los dos y minimizó lo que aparenta: "Nos ponemos mutuamente los puntos, tenemos un vínculo re lindo. Se trata de festejar las diferencias, nos humaniza como pareja. Está bueno ser sinceros y decirnos las cosas".