Cómo se inició Diego Maradona en las drogas: diferencias entre la serie de Amazon y el relato del Diez

La versión que presentaron en el quinto capítulo de la serie Sueño bendito sorprendió a buena parte de los televidentes que siguen la ficción

La versión que presentaron en el quinto capítulo de la serie Sueño bendito acerca de cómo Diego Maradona (1960-2020) se involucró en el mundo de las drogas sorprendió a buena parte de los televidentes que siguen la ficción de Amazon Prime Video.

Según muestran en la producción, que generó una enorme controversia en la familia del Diez, él probó por primera vez la cocaína en el baño de la casa en la que vivía en Barcelona, más precisamente durante una fiesta que realizó ni bien se enteró, en diciembre de 1984, que se iría del club catalán.

Si bien al comienzo de la serie advierten que la misma está inspirada "en hechos reales", muchos seguidores del difunto astro, quien antes de morir autorizó la biopic, se preguntan si ese relato es efectivamente cierto o si simplemente se trata de una escena agregada para sumarle más picante al libreto original.

Lo cierto es que en palabras del propio Diego, su relación con la cocaína comenzó efectivamente en España. "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez. En Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida", aseguró el ídolo argentino en una entrevista a la cadena italiana de Mediaset Canale 5 hace cinco años.

En ese reportaje, además, el Diez contó que llevaba más de 13 años sin consumir y aseguraba sentirse "afortunado" de seguir con vida. "La droga es el problema más grande, la droga mata. Me considero afortunado por poder hablar de esto. Si hubiera seguido de esa forma, ahora a esta edad ya habría muerto", subrayó entonces.

Tras la muerte del astro, el 25 de noviembre del año pasado, Carlos Fren, su ex compañero en Argentinos Juniors y ayudante de campo cuando se lanzó como entrenador, habló de los difíciles momentos que el ídolo debió afrontar por su adicción a las drogas.

"Nunca pensé que Diego tendría un final así, como dicen, solo y deprimido. Él vivió a toda orquesta y en sus mejores momentos podía estar tres o cuatro días sin dormir y después hacerlo una semana de corrido. Fue un exceso de un montón de cosas que, a la larga e inexorablemente, te van deteriorando. Hay algo claro: vivió como quería vivir", declaró el ex ayudante del Diez en Deportivo Mandiyú y Racing de Avellaneda en una entrevista para Infobae.

Luego de eso, Fren desmintió al propio Maradona sobre sus inicios en la cocaína. "Me indigna ver y escuchar a muchos que dicen haberlo conocido, si apenas lo vieron un puñado de veces o le hicieron un reportaje. Me hacen reír cuando dicen, por ejemplo, que empezó a consumir cocaína en España. Lamentablemente había sido antes, en el momento de jugar en Boca en 1981. Ahí ya entró en ese mundo de porquería que tanto le perturbó la vida", aseguró.

Y completó: "Yo era de los pocos que podía plantarme y decirle las cosas como eran... Hay que reconocer que era una persona difícil, pero si quieres a alguien y no te da bola, pese a los intentos que haces, te tienes que ir. ¿Para qué me iba a quedar a su lado? Si en vez de tomarse un whisky se toma tres botellas, nadie dice nada, nadie lo cuida… No es así la cosa".