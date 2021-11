El yeso en el pene del jugador del Ajax que es furor en las redes sociales

El serbio Dusan Tadic fue furor en las redes sociales debido a una insólita imagen que protagonizó: en el arribo del Ajax tras el triunfo de visitante ante el Borussia Dortmund por la Champions League, el capitán apareció con un yeso en el pene.

El futbolista anotó el 1-1 parcial para el conjuntó neerlandés y sufrió un duro y doloroso choque contra el palo, que incluyó un golpe en sus testículos, por el que estuvo un buen rato dolorido.

Aprovechando esta situación y la alegría por el triunfo y la clasificación a octavos de final, el serbio se encargó de llamar la atención con una broma: en la llegada del plantel a Países Bajos, apareció con la bregueta abierta del jean, y un yeso simulando estar en el pene, junto a un cabestrillo para sostenerlo.

Como si fuera poco, Tadic hizo que sus compañeros le firmaran el yeso.

"Se necesitan bolas para ganar en Dortmund. Espero que el palo esté bien. ¡Vamos Ajax!", escribió primero en su cuenta de Twitter. Y luego publicó una foto del poste con el que se había chocado con la leyenda: "Te deseo una pronta recuperación, amigo mío...".

It takes some balls to win in Dortmund. Hope the post is ok. ????????COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021