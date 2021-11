Inédito: la primera entrevista a Lionel Messi en Newell’s, a los 13 años

La cuenta oficial de Newell’s en su versión para el idioma inglés publicó una inédita entrevista a Lionel Messi en el año 1999, cuando Leo tenía apenas 13 años, y fue la figura de una final de la categoría 1987 de La Lepra.

Allí, en la cancha de la Asociación Deportiva Juan XXIII, Lionel Messi fue abordado por un cronista que tras presentarlo, le pidió que comentara los goles que había convertido.

Lionel Messi’s first ever post-match interview after scoring two goals for @NewellsEnglish. ???????? pic.twitter.com/Hl7PccLHqS — 101 Great Goals (@101greatgoals) November 6, 2021