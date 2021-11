iProfesional | Recreo | Espera las pruebas

Agüero habló de su futuro: "Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más"

El delantero argentino se refirió a los trascendidos de su posible retiro luego de la arritmia que le detectaron. ¿Peligra su futuro en el fútbol?

Por iProfesional • 14.40hs • Recreo 12.11.2021