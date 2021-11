Eugenia Tobal escribió un mensaje sobre Javier Milei, la atacaron y tuvo que borrarlo

Mientras miraba el acto libertario, la actriz hizo un comentario en Twitter que no cayó del todo bien y generó polémica en las redes. Qué dijo después

Eugenia Tobal (45) escribió este domingo un inesperado tuit sobre Javier Milei ​(51) que le valió decenas de críticas. Y aunque lo borró, los agravios siguieron, por lo que la actriz decidió responderle a quienes la atacaron y aseguró: "No me interesa ni hablar ni pelear por política".

En detalle, la polémica comenzó cuando la también flamante conductora de Hogar dulce hogar, la nueva apuesta de El Trece, tuiteó: "¡Milei es un Rockstar!"; y muchos usuarios salieron a cruzarla. "Un rockstar con seguidores a favor de la esclavitud", comentó uno de sus más de 968.000 seguidores en esa red social.

"El rock nace como una expresión revolucionaria de la juventud... Milei es un facho, lleno de odio, que arma discursos con fragmentos de libros que escribieron otros, para defender políticas que excluyen a los más desvalidos... ¿Qué dice, señora?", escribió otro internauta.

En el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse", "Que tontos somos, no sabemos divertirnos con un simpático como Milei... no le entendemos el humor a un tipo que reivindica la violencia, negacionista y pro aborto clandestino... no entendimos lo divertido de tu rockstar", agregaron otros usuarios debajo del tuit de la actriz que luego ella misma borró.

Pero ahí no terminó todo. Es que, minutos después, mientras Horacio Rodríguez Larreta (56) hablaba en vivo desde el búnker de Juntos por el cambio, y lo mismo hacía desde el suyo Victoria Eugenia Villarruel (46), la segunda en la lista de La libertad avanza, el partido de Milei, Eugenia escribió: "Corten la grabación (por el mensaje del presidente) que en otro lugar están hablando en vivo".

"Cambiá de canal", le aconsejó un usuario. "Sí, sí, gracias", le contestó la actriz. "Cambiá de canal, fácil. Como lo voy a hacer yo cuando salga el tuyo (por su nuevo programa). No hay mucha vuelta", y "Una pena, te admiraba", fueron algunos de los ataques que recibió Tobal debajo de ese nuevo mensaje.

Entonces, ella decidió borrar el tuit en el que comparó al líder del emergente movimiento libertario con una estrella de rock, y publicó otro que fijó en su "timeline" y decía: "No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo".

Y, acto seguido, la también ex mujer de Nicolás Cabré (41) sumó a modo de despedida: "Chau. No estoy a la altura de Twitter". En ese momento, muchos de sus fans salieron a apoyarla.

"Sos libre de expresar lo que pensás, que nadie te haga sentir lo contrario", le dijo uno de ellos. En tanto, otro le recordó: "¡Vos escribí lo que quieras! Nunca le prestes atención a estos, son nadie, no tienen identidad, son una pantallita encendida, la impunidad del anonimato. Olvidate. Y gracias por brindarnos tanta belleza".

"Jamás te escuché hablar de política y no me interesa si te gusta alguno, no te hace fanática. Peor son otros artistas o famosos militantes que le desearon el mal a los argentinos. Relax", intentó llevarle calma otro de sus fanáticos.