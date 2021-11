La cantante de Brass Against orinó en la cara de un fan en el escenario

Cuando Sophia Urista, la vocalista de Brass Against, le pidió a la seguridad que dejaran pasar al fanático que le pidió que desahogara sus ganas de hacer pis en su cara, nadie imaginó que se lo iba a hacer realidad.

Ella había manifestado su necesidad de ir al baño cuando escuchó el grito desde el público.

¿Qué carajo? Jaja, esto realmente sucedió en el festival Welcome to Rockville con la vocalista Sophia Urista de Brass Against. pic.twitter.com/yGe6WcxKY9 — Summa Inferno (@summainferno) November 13, 2021