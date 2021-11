La altísima suma que se pagó por una versión de la primera figurita de Diego Maradona

Meses atrás, una versión de la primera figurita de Panini de Diego Maradona se vendió por una suma millonaria en Estados Unidos

Las figuritas son un clásico de las épocas de mundiales. Desde el primero que se lanzó, los coleccionistas -niños y no tan niños- buscan incansablemente completar todos y cada uno de los espacios libres de las páginas del álbum.

En este sentido, Greg Lansdowne, autor del libro "Panini Football Sticker: The Official Celebration", reveló detalles sobre la historia de los álbumes. Además, el experto contó cuál fue la millonaria suma de dinero que se llegó a pagar por una versión de la primera figurita que tuvo Panini de Diego Maradona.

"No importaba en qué equipo jugara un jugador, valía la pena conseguir cada pegatina. Todos estaban juntos, todos querían terminar el álbum y todos querían ayudarse unos a otros", indicó Lansdowne en su charla con el periódico británico The Sun.

"En Estados Unidos, existe una gran cultura de coleccionar tarjetas para invertir, particularmente tarjetas deportivas. Hace unos 18 meses, muchos estadounidenses encerrados decidieron que iban a coleccionar pegatinas y tarjetas de fútbol. Como resultado, los precios, especialmente para los grandes nombres, han aumentado exponencialmente", afirmó.

La figurita de Maradona del mundial Italia '90

Cuánto se pagó por la figurita de Maradona

Lansdowne hizo una impactante revelación sobre la suma que se pagó por una figurita con la cara de Maradona: "Hace unos meses, una versión de la primera calcomanía Panini de Diego Maradona se vendió por 555.960 dólares en Estados Unidos". Cabe mencionar que el futbolista argentino tuvo sus figuritas en los Mundiales de 1978 -aunque no participó-, 1982, 1986, 1990 y 1994.

Por último, con respecto a las figuritas en general y a lo que se paga por ellas, el escritor indica que el "boom" en sus ventas todavía no sucedió. "Ni siquiera hemos visto la punta del iceberg. Cuando la Copa del Mundo esté en Estados Unidos en 2026, creo que va a explotar aún más", concluyó.

La figurita de Diego Maradona del mundial '78

Se cumplieron 20 años de la frase "La pelota no se mancha"

El caluroso sábado 10 de noviembre de 2001, el astro Diego Armando Maradona tuvo su partido homenaje, en un desbordado estadio "La Bombonera" y rodeado de figuras de todo el mundo, ante quienes pronunció uno de sus más recordados discursos, con una frase icónica que lo acompañó incluso después de su muerte.

Entre lágrimas, con la voz quebrada por la profunda emoción que vivió en las jornadas previas y ese mismo día en la cancha de Boca, Diego Maradona hizo un repaso por sus equivocaciones, pero separó a la pelota y al fútbol, como deporte, de esos errores que marcaron su carrera y su vida.

"No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y de hacerlos felices a todos ustedes y creo que lo logré. Esto es demasiado para una persona", empezó Diego, que continuó: "No hay cancha como ésta, un templo del fútbol. Le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca".

Pero el cierre, quedó inmortalizado por encima del resto de sus palabras y se hizo una frase eterna que acompañará a todos los relacionados con el deporte: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

Una vez que terminó el partido, donde Diego convirtió tantos para ambos equipos -los dos de penal- y usó la camiseta de Juan Román Riquelme -había debutado cinco años antes ese mismo día- para hacer estallar a los hinchas del "Xeneize" que estaban presentes, el astro se subió a un pequeño escenario y, parado frente al micrófono, provocó un silencio difícil de olvidar para quienes estuvieron ese día, por la expectativa que había en su palabra.

Maradona no había charlado ni siquiera con su amigo y mánager Guillermo Cóppola sobre lo que diría, pero todos sabían y esperaban frases contundentes e ingeniosas, como estaba acostumbrado el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986.