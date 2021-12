VIDEO| Conmovedora despedida: el partido se detuvo cuando Maxi Rodríguez dejó la cancha

El volante, que anunció su retiro del fútbol profesional, jugó casi una hora del partido que Newell's igualó sin goles con Banfield

La despedida de Maximiliano Rodríguez, emblema de Newell´s Old Boys de Rosario, tuvo un nivel de emociones sostenidas durante toda la noche. Sin embargo, a los once minutos del segundo tiempo, Adrián Taffarel mandó a la cancha a Nazareno Funes en reemplazo de La Fiera. Así se cerró una carrera magnífica de un jugador notable.

Pocas veces ocurrió una situación similar. El partido se detuvo, los rivales observaron admirados sin parar de aplaudir al hombre que tantas alegrías le dio al pueblo argentino vistiendo la camiseta albiceleste. Los fuegos de artificio cubrieron el estadio y no se jugó al fútbol al menos por dos minutos.

#LigaProfesional ???????? ???????????????????????????????????????????? |11' ST ⏱️¡GRACIAS MAXI! El punto final para una carrera maravillosa, la de Maxi Rodríguez. Impresionante momento en Rosario.Suscribite en https://t.co/TUGBtatmkI pic.twitter.com/LkwD5ow6EQ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) December 7, 2021

Pablo Pérez recibió la cinta de capitán leproso de sus manos, pero un segundo antes, al ver el cartel con el 11 que salía, se tomó la cabeza como quien augura una catástrofe. Su amigo y compañero no podía creer que realmente fuera el final. Ya no había manera de torcer su decisión. Los compañeros o buscaron para fundirse en un abrazo y Maxi no pudo contener las lágrimas.

Hasta Mauro Vigliano, el árbitro del partido, se acercó para abrazarlo y despedirlo. El "olé, olé, olé, Maxi, Maxi" bajó desde las tribunas y el capitán leproso cruzó la línea de cal por última vez. Ese camino ya no podrá desandarlo. Ahora, nacerán nuevas aventuras para la Fiera.

Ahí va el gran ídolo, el mejor jugador entre los hinchas.¡El pueblo leproso te ama, @MR11ok!#GraciasMR11 ❤️???? pic.twitter.com/K4oboX4aPR — Newell’s Old Boys (@Newells) December 7, 2021

El volante, autor de grandes goles con la camisera argentina y de dilatada trayectoria, dejó el campo de juego muy conmovido y con lágrimas en los ojos.

En cuanto al partido, el anfitrión tuvo la chance de llevarse el triunfo en el final, pero el arquero visitante Facundo Cambeses le atajó un penal a Fernando Belluschi a los 47 minutos del complemento.

En medio de un trámite equilibrado con ligera preeminencia rosarina, sendas formaciones se repartieron en similares proporciones las situaciones de riesgo por lo que la paridad final no asoma como descabellada.

Messi, Suárez, Forlán, Agüero y Fernando Torres saludaron a "Maxi" Rodríguez en su despedida

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y ex compañeros de Liverpool como Luis Suárez y de Atlético de Madrid como el español Fernando Torres; así como Sergio Agüero y Diego Forlán saludaron anoche con videos al ídolo y capitán de Newell's, quien dejó el fútbol a los 40 años.

La lista de figuras que lo saludaron siguió con ex colegas como Oscar Ustari, Gabriel Heinze, Leandro "Coty" Fernández y Mauro Formica, junto a sus compañeros del plantel profesional actual de Newell's como Ignacio Socco, Pablo Pérez y Fernando Belluschi.

Maximiliano Rodríguez, que el próximo 2 de enero cumplirá 41 años, subió a un escenario montado en el centro del campo de juego, donde recibió una camiseta de homenaje tras el empate sin goles ante Banfield, que combinaba los colores de Newell´s en la parte superior con los de la selección argentina en la inferior, más un cuadro con ambas casacas.

"Es muy difícil hablar en este momento. Este es el patio de mi casa. Me acuerdo de mi abuelo, que empezó con esta locura. Les agradezco a mis tíos,que fueron como padres, y a mis primos y amigos, que estuvieron siempre", destacó "Maxi" Rodríguez a la hora de su última alocución como futbolista profesional.

"Y a los hinchas de Newell's Old Boys con los que ahora nos vamos a ver detrás de la tribuna", cerró entre sollozos "La Fiera", que dejará un vacío imposible de llenar en la cancha, en el equipo, en el alma y el corazón delos hinchas "rojinegros".