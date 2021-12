¿Por qué Marcelo Gallardo rechazó ser técnico de Uruguay?: revelan los verdaderos motivos

El representante del Muñeco, Juan Berros, dio algunos detalles sobre la oferta que llegó desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, además de otros clubes

Este miércoles Marcelo Gallardo dio a conocer su decisión de continuar como director técnico en River Plate luego de meditarlo por un tiempo y dando una conferencia de prensa en la que dejó con tranquilidad a los hinchas.

Al menos por un año, continuará al mando del equipo a pesar de las ofertas que llegaron en este tiempo.

Una de ellas, y de la que más se habló antes de definir su continuidad en el club de Núñez fue la que le hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol, entidad que buscó por todos los medios llegar al "Muñeco" para convencerlo de tomar las riendas de la selección charrúa en lugar del Maestro Tabárez.

Juan Berros, representante del entrenador, habló sobre las chances concretas de que se fuera para la Selección de Uruguay. Aseguró que la misma fue "muy seria", con un "interés real" y añadió que desde el comienzo le remarcaron que "la prioridad era Marcelo Gallardo".

"Hablé cuatro veces con el presidente de la Asociación Uruguaya, porque Marcelo finalizaba su contrato con River. Yo le expliqué cuál era la situación de Marcelo, respetando el planteo recibido y sabiendo todo lo que significa la Selección Uruguaya. Claro que le dije que había una propuesta seria de Uruguay", contó el representante.

Y agregó: "En esa primera charla fuimos sinceros respecto a lo que se podía hacer y lo que no; Alonso no me pidió la posibilidad de tener un encuentro personal, eso nunca iba a contribuir porque primero debía definirse si él iba a continuar o no en River, y de eso dependía todo lo demás. Plantear un viaje generaría una expectativa que excedía el marco de charla".

"La propuesta económica siempre es importante, pero a Marcelo lo seduce mucho más el proyecto. Acá no se habló de dinero porque primero necesitábamos decidir sobre River. La propuesta de Uruguay era buena, por eso no se descartó en un comienzo", detalló.

"También hubo otras propuestas de equipos sudamericanos y europeos que no trascendieron, se las comenté a Gallardo, pero no se puede analizar en abstracto, si era desechable se hacía en ese momento, pero lo prioritario era si continuaba en River o no, ninguna otra propuesta iba a afectar eso, era una decisión interna", concluyó Berros.

Este miércoles Gallardo anunció su continuidad en River Plate

D'Onofrio contó cómo Gallardo le dijo que se quedaba

a renovación de Marcelo Gallardo provocó mucha incertidumbre en el mundo River hasta que, conferencia de prensa mediante, el Muñeco anunció su continuidad. Entonces, Rodolfo D'Onofrio, presidente saliente de la institución, reveló cómo fue que el entrenador avisó la importante decisión de seguir un año más en Núñez.

"Marcelo tenía que decidir algo personal, nosotros no escondimos nada. No teníamos ninguna decisión hasta que hoy a la mañana la tomó. Yo casualmente estaba por el River Camp y pude conversar con él. Él le informó a todo el grupo, a Brito, a Enzo y a mí. Lo abracé y le agradecí que continuara", detalló.

En la misma línea siguió: "Es una decisión muy personal y él es tan franco que le fue contando a la gente cuál era su sensación. Lo que habló conmigo fue lo que le contó a los medios. Tenerlo un año más es muy importante para River". Además, reconoció que "estaba agotado luego de conseguir el torneo local" y aseguró: "puede ser que haya pensado en dejar River".

"Le pone todo y puede ser que alguien diga que no le daba para seguir. También tiene mucho que ver lo que la gente de River le hizo sentir siempre, en especial estos días. Jamás hice algo en los últimos años para generarle presión. Gallardo tiene muy claro todo y no creo que puedan influir presiones sobre él", continuó.

Y cerró: "Nadie se le ha animado, porque lo conocen y saben de su convencimiento. Puede ocurrir que tenga el estado de ansiedad o nervios producto de lo que es este juego, pero siempre con un enorme equilibro cuando habla y maneja al equipo".

La confirmación de Gallardo

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, llamó a una sorpresiva conferencia de prensa en el River Camp para anunciar su continuidad como entrenador, algo que tenía en vilo a todos los hinchas `Millonarios'.

El entrenador ya había hablado con dirigentes y jugadores para contarles que se queda, algo que confirmó hace instantes públicamente.

"Justamente después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque en general como que no pude cortar tampoco la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar. Llegaba el final de mi contrato después de siete años y medio y era indispensable para mi saber, tomarme algún momento para reflexionar, puedo asegurar que después de tantos años en un lugar como este lo que exige una institución como esta, lo que uno se compromete de acuerdo a lo que siente, necesitaba reflexionar. Decidir qué era lo que iba a hacer. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más", afirmó Gallardo.

El día previo a la fiesta en el Monumental, donde el flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) celebrará tres años de la gran final de la Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en Madrid, Gallardo decidió hablar en público para dar la noticia.

En River desde 2014 y ganador de 13 títulos, el técnico pidió un tiempo para pensar en su futuro después de consagrarse campeón local contra Racing, dos fechas antes del final del torneo y con otro título en juego por delante, el "Trofeo de Campeones" ante Colón de Santa Fe, el 18 de diciembre.

Jorge Brito, después de ganar las elecciones en River para ser el sucesor de Rodolfo D'Onofrio por los próximos cuatro años, contó que la continuidad del Muñeco Gallardo como DT del primer equipo, ya que su contrato vence a fin de año, era su "plan A".

Asimismo, los propios jugadores le pidieron al entrenador que se quede con cantitos en la fiesta privada que tuvo el plantel esta semana.