De Brito explicó los motivos del final de "Los ángeles de la mañana"

El periodista contó que el programa se termina por una decisión suya y la forma en la que lo comunicó fue consensuada con las autoridades de El Trece

Los ángeles de la mañana llega a su final. Tras seis años de liderar el rating de las mañanas, el exitoso ciclo de El Trece conducido por Ángel de Brito (45), por el que pasaron decenas de panelistas, tendrá su último programa el 31 de diciembre.

La noticia, que cayó como un balde de agua fría en el medio, la dio a conocer el propio De Brito en su cuenta de Twitter. "PRIMICIA: el 31/12 termina Los ángeles de la mañana...", adelantó el periodista.

Horas más tarde, ya al aire de La Academia (El Trece, lunes a viernes a las 23.15), donde él se destaca como jurado, amplió: "Terminamos el 31, a fin de año. Es así, terminamos. No es chiste".

Además, en diálogo con Marcelo Tinelli (61) le agradeció el apoyo brindado a lo largo de todos estos años. "Todos los años, todas las noches, hacías algún comentario del programa, así que es parte tuya también el éxito y por todos estos años en este programa", le dijo De Brito.

"¿Y qué va a hacer Ángel?", le preguntó en ese momento el conductor de ShowMatch. "No lo sé", le contestó el periodista. "¡Qué raro todo!", comentó, visiblemente sorprendido, Tinelli.

Finalmente este viernes, tal como lo había prometido, Ángel contó al aire de LAM que el programa se termina por una decisión suya y la forma en la que lo comunicó fue consensuada con las autoridades de El Trece.

"Vamos a estar en vivo hasta el último día del año... Obviamente acordé con el canal tuitearlo ayer y contarlo hoy... hablé mucho con Adrián (Suar) y con Pablo (Codevilla), les quiero agradecer a ellos por todos estos años de confianza", comenzó diciendo el conductor.

Y siguió: "Es una decisión personal terminar el ciclo... Me voy a ir de vacaciones, es hora. Hace 15 años que trabajo de corrido muchos programas a la vez".

La renuncia de Maite Peñóñori

Vale aclarar que, en la emisión de este jueves de LAM, Maite Peñóñori (30), la histórica cronista del programa, comunicó que el viernes iba a ser su último día.

"Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacio. Siempre digo que no todos los conductores son así de generosos", le dijo Peñoñori a De Brito.

Y agregó: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo y bueno... Agradecerle también a las chicas que son todas excelentes compañeras. Aprendí un montón de todas. De afuera, da la impresión de que en LAM se pelean y la verdad es que es un equipo humano hermoso".

En tanto, este viernes confirmó que su renuncia se debía a su inminente incorporación a Intrusos (América, lunes a viernes a las 13).