Estos son los 100 mejores bares del mundo y uno argentino está en el top five

El ranking está liderado por un bar londinense, Hotel Connaught, un espacio que se ganó su prestigio y renombre por sus bebidas de gran estilo

El prestigioso bar londinense, famoso por bebidas de gran estilo como el emblemático martini para dos, servido en un carrito de laca negra con copas de cristal grabadas, recibió el galardón de los World’s 50 Best Bars (Los 50 mejores bares del mundo en español), cuyo propietario y organizador es William Reed Business Media.

Es un buen año para beber en Londres: En el número 2 de la lista de los Mejores del Mundo se encuentra Tayēr + Elementary, el bar de dos partes que ofrece un espacio para cócteles informales de barril, así como un bar experimental para bebedores ambiciosos.

También incluyeron a la Ciudad de México: la boîte (pequeño restaurante o club nocturno) Hanky Panky, que es sólo para miembros, es la más nueva en la lista, con el número 12. Por su parte, la Licorería Limantour se posicionó como número 6.

Singapur es la ciudad con más entradas en el top 50, con seis en la lista, incluyendo el número 9 de Jigger & Pony.

A Nueva York no le fue tan bien. La entrada más destacada fue el atractivo Katana Kitten, especializado en highballs (bebida alcohólica compuesta de aguardiente y una mayor proporción de un mezclador no alcohólico), que ocupó el puesto 10. Dante, que fue el número 2 el año pasado y fue nombrado el mejor bar del mundo en 2019, ocupa el número 30 este año.

La lista de 2021 incluye bares de 17 países, entre ellos 18 nuevas entradas, entre los 50 primeros.

"Hay un buen número de nuevas entradas de nuevos países, y muchas caras nuevas en el extremo superior", dijo Mark Sansom, editor de contenido de los World’s 50 Best Bars, en una entrevista de vídeo. "Si alguien utiliza nuestra lista para reservar su viaje centrado en los bares, habrá mucha inspiración para ellos".

La lista de bares clasificados del 51 al 100 se anunció el 2 de diciembre e incluye bares de 34 ciudades de 26 países, con 28 nuevas entradas en la lista. De esos 50, 13 se encuentran en Europa y siete en Estados Unidos.

El premio Altos Bartenders’ Bartender Award (Premio al mejor bartender), que fue anunciado la semana pasada, se le otorgó a Lynette Marrero, jefa de bar del restaurante peruano Llama Inn, en Nueva York; el premio fue votado por los camareros que forman parte de los ganadores del Top 1-50 de este año. Marrero es también cofundadora de Speed Rack, el concurso de coctelería que lleva 10 años recaudando más de u$s1,25 millones para organizaciones benéficas de mujeres. "Un premio votado por los compañeros tiene un significado especial", afirmó Marrero. Y agregó: "Es gratificante saber que un trabajo como Speed Rack tiene repercusión".

El premio Michter’s Art of Hospitality (Premio de la mejor hospitalidad) fue para Salmon Guru de Madrid, dirigido por el mixólogo Diego Cabrera. Fue una buena noche para España, que consiguió cuatro puestos en la lista, empezando por Paradiso, en el número 3.

La elaboración de la lista de los mejores bares del mundo está a cargo de World’s 50 Best Bars a partir de los votos de más de 600 participantes de todo el mundo, entre los que se encuentran escritores de bebidas, bartenders y aficionados a la coctelería. Se basa en las visitas realizadas desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021. Las directrices y los requisitos de la votación se han reevaluado para reflejar las limitadas oportunidades de viaje del periodo, debido a la pandemia. Por ejemplo, este año no se ha exigido la emisión de votos internacionales, mientras que en periodos anteriores al menos tres de los siete bares nombrados por un votante debían ser internacionales.

Este es el listado completo de los mejores bares del mundo

** = primera vez en la lista

1. Connaught Bar, Londres

2. Tayēr + Elementary, Londres

3. Paradiso, Barcelona

4. The Clumsies, Atenas

5. Florería Atlántico, Buenos Aires

6. Licorería Limantour, Ciudad de México

7. Coa, Hong Kong

8. El Copitas, San Petersburgo

9. Jigger & Pony, Singapur

10. Katana Kitten, Nueva York

11. Two Schmucks, Barcelona

12. Hanky Panky, Ciudad de México **

13. Insider Bar, Moscú**

14. Baba au Rhum, Atenas

15. Manhattan, Singapur

16. Atlas, Singapur

17. Zuma, Dubái

18. The SG Club, Tokio

19. Drink Kong, Roma

20. 1930, Milán

21. Presidente, Buenos Aires

22. Maybe Sammy, Sídney

23. Cantina OK!, Sídney

24. Salmón Gurú, Madrid

25. Handshake Speakeasy, Ciudad de México**

26. No Sleep Club, Singapur**

27. Camparino in Galleria, Milán **

28. Cafe La Trova, Miami**

29. Little Red Door, Paris

30. Dante, Nueva York

31. Kwānt, Londres

32. Bar Benfiddich, Tokio

33. Tres Monos, Buenos Aires **

34. Attaboy, Nueva York (12)

35. Lucy’s Flower Shop, Estocolmo**

36. MO Bar, Singapur**

37. Sips, Barcelona **

38. Baltra Bar, Ciudad de México**

39. Sober Company, Shanghái

40. Tjoget, Estocolmo

41. Epic, Shanghái**

42. Charles H, Seoul

43. Tippling Club, Singapur

44. Above Board, Melbourne**

45. Galaxy Bar, Dubái**

46. Re, Sídney**

47. Sidecar, Nueva Delhi**

48. Union Trading Company, Shanghái**

49. DarkSide, Hong Kong**

50. Quinary, Hong Kong

51. Locale Firenze, Florencia**

52. Bar Trigona, Kuala Lampur

53. Alquimico, Cartagena

54. Double Chicken Please, Nueva York **

55. Lyaness, Londres

56. Byrdi, Melbourne

57. Swift, Londres

58. Bulgari Bar Dubai, Dubái **

59. Penicillin, Hong Kong **

60. Employees Only, Londres

61. Kumiko, Chicago

62. Tropic City, Bangkok

63. Sago House, Singapur**

64. The Court, Roma**

65. Tesouro by Firefly, Goa**

66. Thurderbolt, Los Angeles**

67. Red Frog, Lisboa

68. Dead End Paradise, Beirut**

69. Danico, Paris

70. Hero Bar, Kenia**

71. 28 Hong Kong Street, Singapur

72. Argo, Hong Kong**

73. Satan’s Whiskers, Londres**

74. Barro Negro, Atenas**

75. Cause Effect Cocktail Kitchen, Ciudad del Cabo

76. The Bellwood, Tokio**

77. A Bar with Shapes for a Name, Londres**

78. A Bar Called Gemma, Estocolmo**

79. Himkok, Oslo

80. Side Hustle, Londres**

81. Barbary Coast, Singapur**

82. L’Antiquario, Nápoles**

83. Buck & Breck, Berlín

84. 1862 Dry Bar, Madrid**

85. Cera & Bruno Vanzan, Milán**

86. Art of Duplicity, Ciudad del Cabo

87. Tan Tan, São Paulo**

88. Carnaval, Lima

89. Sweet Liberty, Miami**

90. BKK Social Club, Bangkok**

91. Aha Saloon, Taipéi

92. The Cambridge Public House, Paris**

93. Flying Dutchman Cocktails, Ámsterdam

94. Hope & Sesame, Cantón

95. Hoots’, Nueva Delhi**

96. Frequence, Paris**

97. Tales & Spirits, Ámsterdam

98. Savas Bar, Madrid**

99. Death & Co., Los Angeles

100. Leyenda, Nueva York