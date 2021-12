Tras diversos rumores, Tinelli confirmó que Showmatch saldrá al aire en 2022

Marcelo Tinelli afirmó que este año "nos hemos deconstruido todos un poco" y reveló que su programa continuará durante el próximo año

Luego de diversos rumores, Marcelo Tinelli confirmó que Showmatch continuará en pantalla en 2022. En diálogo con El Run Run del Espectáculo, Marcelo Tinelli hizo un balance de Showmatch La Academia y del 2021: "Creo que este fue un año donde nos hemos deconstruido todos un poco, porque nos dimos cuenta de la finitud de la vida, de las cosas importantes realmente".

Además de confirmar la continuidad del ciclo, el productor se manifestó en contra de las fake news que circularon durante el año. A su vez, habló del "daño" que causa "gente que no chequea". "Tantas cosas feas que se han dicho que son mentira", se lamentó.

"Como el levantamiento del programa… Nosotros podemos hacer 6 puntos de rating, 5, 25, 30 y vamos felices igual de hacer el programa", reveló el conductor.

A su vez, agregó: "Y con el canal, más allá de idas y vueltas por los horarios, siempre tenemos el contrato".

Tinelli reveló que Showmatch tendrá un espacio en la pantalla durante 2022

En relación a cómo será el formato del año próximo, Tinelli contó que no es seguro que haya Bailando: "No sabemos todavía, nosotros hacemos muchas pruebas para ver si es baile, canto, talento… Vamos a hacer un reality, pero eso lo vamos a tener a mitad de año recién". En ese sentido, precisó que no empezará "antes de junio" y que habrá "un cambio importante".

"Somos un programa diferente en cuanto a la concepción, todos duran cuatro meses y es la segunda edición. Nosotros durante 30 años empezamos a mitad de año y terminamos en diciembre", continuó.

Marcelo Tinelli afirmó que en 2021 todos "nos hemos decontruido un poco"

Por otro lado, desmintió los rumores sobre su salida del país: "No, nos vamos a Punta del Este a pasar fin de año como todos los años y después vuelvo".

Además, reveló cómo vivió la última noche del programa de este año, que fue el viernes pasado, y la fiesta posterior: "Era un momento lindo y para disfrutarlo". Tinelli resaltó que en ese momento se dio cuenta de la conexión que hay entre todos los que son parte de Showmatch: "Cuánto amor que hay acá (en el programa) y en un año muy difícil, y no solo para nosotros sino para todos los argentinos".