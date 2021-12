La sorpresiva reacción de Ricardo Darín cuando le preguntaron cómo ve a la Argentina

Durante una entrevista, el actor se quedó atónito ante la consulta de un periodista que quiso conocer su opinión sobre la actualidad nacional

Ricardo Darín fue uno de los invitados especiales en La noche de Mirtha con el gran regreso de la diva en el programa del último sábado por la noche.

A la salida de la grabación, que se realizó el viernes por la tarde, el actor dio una nota donde habló de cómo la pasó con la Chiqui, pero se negó a opinar sobre la realidad del país.

"La pasé genial, Mirtha es increible, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda", comenzó diciendo el actor en el móvil de Los ángeles de la mañana.

"Estoy contento de haber sido invitado como todos los chicos que estuvieron en la mesa dijeron. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno pueda sentir por ella, en mi caso particular, es un agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesito promocionar y contar algo, ella siempre estuvo dispuesta", destacó Darín.

Sobre los temas que se tocaron, el actor dijo "se habló de todo un poco, se rememoran cosas, los chicos cantaron genial", haciendo referencia a los otros invitados; Jey Mammón, Darío Barassi y Diego Torres.

Pero en medio de lo que parecía ser una nota relajada, uno de los cronistas le consultó: "Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economia, de la pandemia?". Y la cara de Ricardo se transformó. "No, no, no la vivo", dijo irónicamente, tratando de evadir la pregunta, notablemente afectado.

Además, el actor se refirió a su estado de salud, ya que el pasado 9 de diciembre, no pudo asistir a la ceremonia de los Premios Konex, de los cuales el presidente del Gran Jurado por un problema de presión.

"Estoy muy bien, no tuve nada, era una tontería, una cosa de los ojos", cerró tajante sin dar más detalles sobre el tema.

La diva de la televisión dijo que se sentía una mujer "muy feliz"

El regreso de Mirtha

Este sábado 18, Mirtha Legrand volvió a la televisión para cerrar el año 2021 para conducir La noche de Mirtha, programa que viene conduciendo Juana Viale desde el inicio de la pandemia en 2020.

La actriz y conductora de 94 años estuvo vestida con un diseño de Claudio Cosano y le dedicó el programa a Goldie y Josesito, sus hermanos. "Qué terrible perder a dos hermanos. Y por la pandemia no los pude despedir, fue muy doloroso", expresó.

En octubre de este año la diva estuvo internada por doce días en el sanatorio Mater Dei tras sufrir una obstrucción coronaria que afortunadamente se pudo corregir con la colocación de dos stent.

Al final de la velada, la diva dijo que se sentía "una mujer feliz", pidió "unión" entre todos los argentinos y se refirió a su edad.

"Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz", manifestó.

"Soy grande, no voy a decir cuántos cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante", sentenció emocionada.