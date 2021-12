Luego de las denuncias por maltrato y acoso, Laje festejó su continuidad en el canal

Laje festejó su continuidad luego de que su presencia en los canales se viera amenazada por diversas denuncias de maltrato y acoso

Antonio Laje festejó su continuidad en Buenos Días América luego de que su presencia dentro de los canales América TV y A24 se viera amenazada por una serie de denuncias por maltrato y acoso en su contra. Cabe mencionar que las denuncias fueron hechas por varias exintegrantes del ciclo y otras periodistas que compartieron distintos ciclos con el conductor.

A través de la cuenta de Instagram de Buenos Días América, se pudo ver el festejo del equipo del programa conducido por Antonio Laje, con motivo de la despedida del año 2021 y la celebración por la continuidad del ciclo al aire cuando se pensaba que sacarían a su conductor tras las denuncias.

"Hay equipo", se puede ver en una de las historias de la cuenta oficial del programa. "Se acaba un año, viene otro mejor", escribió Ximena Xanthopoulos, productora ejecutiva de BDA, en una historia en su cuenta personal, junto a una foto similar. Por su parte, Vanina Pechersky, también productora del programa, compartió la misma foto y la leyenda: "Se termina un año más. El mejor equipo".

El pasado 12 de diciembre, trascendió el contundente mensaje que Antonio Laje mandó a su grupo de trabajo en medio de la información que dice que sería desvinculado de América TV Y A24 tras las denuncias por maltrato.

Antonio Laje festejó su continuidad en Buenos Días América

"Sé que no es este el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma el haber bancado", empezó Antonio Laje su mensaje enviado a su grupo de trabajo a través de WhatsApp y que difundió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. A su vez, continuó: "No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio".

Este fue el mensaje de Laje para el equipo de Buenos Días América

Luego, sin dar detalles de su futuro dentro del ciclo, le aseguró a su equipo: "A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir", advierto el conductor de América TV y A24, y piloto comercial. "Gracias desde el corazón", concluyó.

Qué dijo Daniel Vila sobre el escándalo

Daniel Vila, presidente del Grupo América, habló recientemente en una conversación y tocó distintos temas que comprometen el nombre de América TV, entre los que están la renuncia de Liliana Parodi y las denuncias de maltrato contra Antonio Laje.

El líder de grupo explicó las razones por las que no ha habido gran impacto de las denuncias de las periodistas que pasaron por "BDA", en la continuidad de Laje en el canal: "Fue una escalada, una condena mediática donde se le hizo la denuncia, se lo juzgó y se lo condenó, todo en el mismo acto. Creo que fue un linchamiento mediático y me parece que no está bien porque formalmente ni en la justicia, ni acá en el canal hay una denuncia".

De hecho, Vila cree que el gesto de María Belén Ludueña en la mesa de Juana Viale fue interpretado, pero ella no ha hecho ninguna acusación puntual contra su compañero: "Belén no dijo nada y de ahí a armar todo este juicio mediático contra Laje hay una gran diferencia". Además, confirmó la continuidad de la periodista en el canal: "Ayer estuvo Agustín (el CEO del grupo América), mi hijo, hablando con ella... No he llegado tan profundo en la información, pero ella sigue en el canal".

Así, Daniel Vila confirmó la permanencia de Laje en el canal: "Sí, sigue, Laje está en relación de dependencia... Solo hubo denuncias mediáticas, si hubiera llegado al canal algo, nosotros tenemos un protocolo interno que obliga al directorio a iniciar la investigación, suspender eventualmente si el caso lo amerita al denunciado, e iniciar una investigación administrativa".