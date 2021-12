La eligieron "la niña más bella del mundo", pero hoy vive una inferno

Thylane Blondeau, a los seis años y de la noche a la mañana, se convirtió en una estrella infantil. Cómo siguió su vida y qué consecuencias afrontó

Su irrupción fue en 2007, cuando caminó en las pasarelas con Gigi Hadid y Kaia Gerber, modelando para Dolce & Gabbana.

En ese momento, fue nombrada como "la niña más linda del mundo" por la revista TC Candler y, a partir de ahí, su vida cambió para siempre.

Las marcas comenzaron a interesarse mucho por ella y la francesa logró convertirse en una modelo con presencia en decenas de países.

Sin embargo, en el último año las cosas no le están saliendo nada bien por culpa de un problema de salud que se agravó más de lo esperado en gran parte por no haber recibido un diagnóstico adecuado.

A sus 20 años, publicó un mensaje en su perfil de Instagram en el que contó que tuvo que someterse a múltiples operaciones por unos quistes en el ovario.

"No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi abdomen comenzó a doler de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, vi más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: 'No te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza'", comenzó expresando.

"Hace cuatro días fui a Urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía más y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un pequeño quiste y que tendría que hacerme un nuevo chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto, tuve una cita con un médico increíble que vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que ya estaba tocando mi ovario, por lo que me mandó a hacer pruebas y una hora después me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia", señaló.

Por suerte, la situación mejoró mucho en las últimas horas. "Hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Pero feliz de no haberme rendido", agregó.

"De esta experiencia aprendí que cuando te duele el cuerpo, no lo dejes pasar y ocúpate de él, debes ver a diferentes médicos hasta que alguno de ellos encuentre el problema y lo sane. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante. Estoy muy agradecida por haber pasado por esta experiencia", cerró.

Sus primeros años

De muy chica, Thylane se acostumbró a viajar por el mundo. Una de sus anécdotas es que muchas veces se ponía al día con las tareas escolares en los aeropuertos, entre un viaje y otro por sus compromisos publicitarios.

Toda una adaptación para una niña. Aunque sus padres también le mostraron un ritmo de vida similar. Ya que es hija del exfutbolista de Watford Patrick Blondeau y de la modelo Veronika Loubry.

Thylane Blondeau, de pequeña, con su mamá

Thylane Blondeau, actriz y empresaria

Thylane, con sus 20 años, sigue en la mira de los emporios de belleza y las firmas de lujo.

Pero, ella, intercala esta tarea con sus trabajos como actriz.

En 2015, protagonizó la película francesa de Belle & Sebastian: The Adventure Continues, y su deseo es seguir creciendo en ese mundo.

"Angelina Jolie es mi objetivo final como actriz", dijo en una entrevista con Teen Vogue. "Si pudiera elegir con quien coprotagonizar. Por supuesto sería ella. Y Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Johnny Depp".

También tiene su propia marca de moda, No Smile Clothing.

En Instagram, tiene un increíble ejército de 4,3 millones de seguidores a quienes llama sus Thylaners.

Hace pocos días, Thylane fue vista de vacaciones en un lujoso complejo hotelero de St Tropez con su novio Ben Attal.

La pareja comenzó a salir el año pasado y parecieran estar cada vez más afianzados.

La modelo y actriz tiene una casa en ese exclusivo balneario francés y otra en Kensington High Street en el oeste de Londres.

"Brooklyn Beckham vive al lado de mi casa. Es un buen amigo mío", dijo Thylane al Telegraph.

A pesar de su estilo de vida y de sus contactos en el mundo de la moda, Thylane busca desde hace tiempo romper con las imágenes nocivas de modelos ultra flacas posicionadas como heroínas chic.

"No quiero ser delgada, quiero comer hamburguesas", señalóo en una nota para The Sun.

"Incluso si alguien dice, 'ella no es tan delgada, no puede hacer este programa', yo solo contesto: 'está bien, no voy a hacer ese programa".

"No voy a dejar de comer por ellos. Si quiero comer, puedo comer. No voy a cambiar esto nunca", agregó.