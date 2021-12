Periodista de TN cayó al aire ante la broma de un televidente y fue viral: "Elva Ginón"

Sucedió en Nuestra Tarde (TN), cuando estaban leyendo mensajes de fin de año que los televidentes ponían en Twitter junto al hashtag del nombre del programa. En los distintos mensajes se pudo leer deseos para el 2022 y saludos familiares.

"Manden con el #Nuestra Tarde y los vamos a ir leyendo. Vamos de a uno", le dijo Dominique Metzgter al co-conductor sumando la consigna: "¿Cuál es tu deseo para el 2022?". Todo iba bien, hasta que Federico Wiemeyer leyó de corrido: "Cristiano dice un saludo para mi madre querida Elva. Pero si pueden decir el apellido porque hay muchas Elvas. Mi madre se llama Elva Ginón. Te quiero ma".

Automáticamente, Metzger lanzó: "¡Nooooooooo! Cómo caíste". "Ah mirá la que nos mandaron", Segundos después, entendiendo que posiblemente el momento seria parte de algún informe, dijo: "Saludos para Bendita TV".

Pero el tema no quedo ahi. El especialista de tecnología culpó a la producción. "No, pero escuchame... Nadie hizo una curaduría. Le mandamos un beso a Elva...", dijo tentado. "Qué hermoso momento. Mirá que te quise salvar", comentó Dominique, entre risas.

Los minutos pasaron, pero los conductores de TN no lograban pasar del tema. "Te diste cuenta antes porque vos sos más mala. A mi me invade el espíritu navideño y caigo en las trampas de los pícaros", le tiró Wiemeyer a Dominique. "Están chequeando ahora los mensajes. ¿Ahora?", ironizó "Dexter" con sus cañones nuevamente hacia la producción de Nuestra Tarde. Aunque le costó, Fede Weimayer terminó haciéndose cargo de haber caído ante la broma: "Bueno, gracias a todos los que nos mandan mensaje y a Elva también", sentenció Federico, tomándose con buen humor el momento.

"Sos nuestro Noro Perlé!", "Jajajajajajjajajaj lo que me hacen reír estas cosas. Tengo 12 años", "JAJAJAJAJAJA lo mejor del día", "El nooooo jajaajajajajaj", "Los que son unos hdp son los de la producción no nosotros !", "Se actualizó el *Micho, Tito, Gordo, y Cabezón*", "La amo a Dominic diciendo "Nooo"", "Me caigo muerto", fueron algunos de los tantos mensajes que pudieron leerse.

Conocedor de las redes, Weimayer recurrió a ellas para referirse al tema. "Puede pasar… Besote, Elva!", escribió en su cuenta de Twitter tomándolo con mucho humor mientras veia la cantidad de tuis citando el hilarante episodio.

En las redes sociales, rápidamente el tuit se hizo viral y los usuarios celebraron el momento: "Te quiero mucho, twittero anónimo que nos regaló un momento televisivo maravilloso", escribió una usuaria. "Cómo un tuit te puede alegrar la tarde", fue la reacción de otro tuitero.

Qué otros famosos cayeron ante bromas en pleno aire

Muchos, rápidamente, recordaron distintos momentos divertidos que se han dado en pleno aire televisivo. Tal es el caso de Guido Kaczka, quien en mayo de 2005 protagonizó un episodio que aun resuena en el público.

Paso en "El último pasajero", en la primera temporada por El Nueve, cuando un joven que competía por el clásico viaje a Bariloche se presentó como Juancho. Cuando el conductor le preguntó por su apellido, éste dijo Tazo. Guido reaccionó enseguida y se dio cuenta del chiste.

Pero, sin dudas, otro de los chascos más recordados fue el que le hicieron a Germán Paoloski cuando conducía Diario de Medianoche (Telefe), en 2011. En pleno aire, el conductor leyó: "Un saludo a Micho, Tito, Gordo y Cabezón… Que están comiendo un asado muy pero muy grande. Un abrazo, ¿no? Están comiendo una asado y yo les mando un abrazo". Por cucaracha un productor se desesperó tanto que Paoloski frenó pero sorprendido por la reacción antes que por el mensaje.

En 2011, Nora Perlé también cayó ante el mensaje de un supuesto grupo que se encontraba comiendo un asado. "¡Ay, que rico!", dijo cuando la consagrada locutora leyó​ al aire de Canciones son amores, la carta enviada por "Micho, Tito, Gordo y Cabezón".

Cecilia Bolocco es otra de las famosas que fue victima de una broma vulgar y tuvo que ser advertida por su hijo Máximo. "Saludos desde Lomas Turbas", leyó la exmodelo y exesposa de Carlos Menem. "Yo no sé dónde queda Lomas Turbas", admitió seria pero amable.

En ese mismo instante se escuchó el grito de su hijo de fondo, quien agarró el chiste enseguida. "¡Ay, mamá! Es lo masturbas". La exMiss Universo, se tapó la cara de la vergüenza, pero muerta de risa, y se preguntó cuantas veces habrá caído en bromas como esta.