Conocé estas apps para ver películas y series gratis online

En internet hay una gran cantidad de apps y sitios web para ver series y películas de manera gratuita: es solo cuestión de encontrarlos

La mayoría de las personas que quiere ver series gratis conoce a las gigantes del streaming, es decir esas compañías que se esfuerzan por cuidar su catálogo y crear contenidos originales que atraigan a nuevos suscriptores. Netflix, HBO, Amazon, Filmin, Disney+, entre otros grandes jugadores de ese terreno.

Sin embargo, muchas veces no se suele tener en cuenta que fuera de las plataformas hay mucho contenido gratis que espera ser encontrado y visto. Claro, un punto clave: no todas las personas saben cómo hallar apps para ver películas gratis, online y que no sean pirateadas.

Una de las plataformas más destacadas para ver películas y series gratis es RTVE Play. La cadena pública estatal de España se ha puesto en campaña y actualmente tiene una app de fácil uso, cargada de películas y series recomendables que se actualiza todos los días, al igual que Netflix, HBO, u otras grandes plataformas.

A la lista de apps y sitios web para ver películas y series gratis se suman otras opciones, como Pluto TV, iQIYI o Rakuten, cada una con sus ventajas y desventajas.

Apps para ver series gratis: Pluto TV

Para quienes sean insaciables y quieran ver películas y series gratis constantemente, Pluto TV ofrece decenas de canales nuevos divididos en categorías como Comedia, Entretenimiento, Estilo de Vida o Infantil.

Es importante mencionar que no se trata de una plataforma de streaming, sino que el usuario tendrá que conectarse y disfrutar de lo que haya programado en ese momento. Igual que la televisión común, pero gratis y en una app o en un sitio web, ya no en el televisor de casa.

Cabe mencionar que Pluto TV es muy práctica para aquellas personas que se declaren fanáticas de las películas y series gratis. Se puede ver en su versión web, pero una de las ventajas de la aplicación es que es posible enviar el contenido a dispositivos como Chromecast de manera mucho más sencilla.

Además, siempre se tiene a mano, aún cuando no es posible prender una computadora, o no hay ganas de hacerlo.

Pluto TV es una de las alternativas que permite acceder a películas y series gratis

Apps para ver series gratis: IQIYI

The Battle at Lake Changjin, La Tierra errante, Hi, Mom. ¿Qué tienen en común? Todas son películas que han sabido ganar más de 800 millones de dólares -muy por encima de Fast and Furious 9- y apenas se ha escuchado hablar de ellas.

El motivo es que se trata de producciones chinas cuyo enorme éxito ha sido local, y no han traspadado las fronteras del país oriental. Cabe mencionar que la industria audiovisual china es muy fuerte, y se encuentra en pleno crecimiento.

Es por eso que los dramas asiáticos están llegando cada vez con más frecuencia, y a su vez, cada vez tienen más espacio en las plataformas de streaming, ya sea gratuitas o pagas.

La aplicación iQIYI es una muestra clara de esta situación.

Anteriormente conocida como Qiyi, se trata de una plataforma de video lanzada en 2010. Actualmente, se configura como una de las de mayor tamaño del mundo con casi 6.000 millones de horas de reproducción.

Es importante tener en cuenta, en relación a este sitio para ver películas y series gratis, que todo el contenido se encuentra detrás de un click, es decir que se accede fácilmente, sin necesidad de registrarse y de pagar una suscripción. Otro punto a favor: tiene subtítulos en español, algo de lo que no todas las páginas web de películas y series gratis disponen.

En internet se pueden encontrar muchos sitios para ver películas y series gratis

Apps para ver series gratis: TIVIFY

Tivify es otra de las aplicaciones que ofrece una larga lista de películas y series gratis, aunque lo cierto es que su fuerte son las primeras y no las segundas. En este caso, su mayor valor está en el catálogo cinematográfico, porque si se buscan éxitos televisivos no será tan sencillo.

De todas maneras, este sitio para ver películas y series gratis se configura como una buena alternativa para quienes no disponen de otras suscripciones para ver contenido online.

Por su parte, en la app de TiviFy, luego de que el usuario se haya registrado -ya que este sitio web es uno de los pocos que pide crear una cuenta- podrá acceder a las películas que han emitido recientemente en televisión.

Lo bueno es que, en caso de que alguna le resulta interesante, el usuario no deberá andar preocupado por el día y la hora para verla o buscarla después entre aplicaciones: simplemente tiene que entrar en Tivify y tocar el botón play para disfrutar.

Apps para ver series gratis: RAKUTENTV Y RAKUTEN VIKI

RakutenTV es una aplicación para ver películas y series gratis que ya tiene sus años de antigüedad. Originaria de Japón, donde es la tienda online más popular, es una plataforma que se ha popularizado como una buena herramienta para ver películas y series de estreno. Es importante tener en cuenta que esta app para ver películas y series gratis también ofrece parte de su catálogo de manera gratuita.

Una vez que el usuario entre en la aplicación, debe ir a la sección ‘Gratis’, que se puede ver en la parte inferior. Ahí tendrá la posibilidad de elegir sin miedo a encontrarse con algún aviso publicitario.

Si bien es cierto que no se van a poder encontrar estrenos, sí hay títulos recomendables como Maggie, con Arnold Schwarzenegger, o París puede esperar, una cinta romática muy recomendable protagonizada por Diane Lane.

Cabe mencionar que Rakuten ha pensado en todos sus usuarios, por lo que también ha lanzado Rakuten Viki. Esta alternativa para ver películas y series gratis, es una gran opción para los amantes de lo asiático. La aplicación tiene una gran cantidad de doramas, kdramas y todo tipo de producciones de aquellos países.

Son muchas las apps para ver películas y series gratis que se pueden encontrar en internet

Apps para ver series gratis: RTVE PLAY

Conocida anteriormente como RTVE a la carta, RTVE Play es la aplicación donde los usuarios pueden disfrutar de una amplia oferta de los contenidos de Radio Televisión Española.

Una vez que se descarga, solo es necesario llenar un sencillo formulario con tu nombre, edad y país de residencia, y crear una cuenta con usuario y contraseña.

A continuación, recibirá un correo electrónico con un código que tiene que insertar para completar el registro. Desde ese momento, será posible acceder a todo el catálogo de películas y series gratis que ofrece esta plataforma.

La aplicación se estructura de una forma muy similar a las de los servicios de streaming, y divide sus contenidos en diferentes apartados. De este modo, facilita al usuario la búsqueda del contenido que prefiere ver en ese momento, es decir, la película o serie gratis que está buscando.

Entre ellos, se destacan el de "Series para engancharte", donde es posible encontrar algunas de las ficciones más conocidas como Cuéntame cómo pasó, Merlí, Amar en tiempo revueltos y Servir y proteger, entre otras.

También hay una sección de "Novedades en cine", un espacio en el que es posible acceder a títulos cinematográficos exitosos, tanto del panorama nacional como internacional. El instante más oscuro, Anacleto, agente secreto, Campeones y La librería, son algunos de los más destacados.

Cabe mencionar que RTVE Play también pone a disposición de los usuarios una selección de documentales y películas para los más chicos de la casa, y por supuesto, su catálogo de programas de entretenimiento, desde Masterchef a Saber y ganar.

Apps para ver series gratis: VIX

Otra de las aplicaciones que no puede faltar en la televisión, celular o tablet de quien se declare fanático de las películas y series gratis es VIX. Se trata de un potente servicio de streaming, cuyo uso es totalmente gratuito, que tiene más de 20 mil horas de contenidos audiovisuales.

Sin necesidad de registrarse, el usuario podrá acceder a su catálogo perfectamente estructurado en diferentes categorías, de menos a más específicas, algo que facilitará la búsqueda al usuario.

En la parte superior de la aplicación, se puede ver una calesita con tres de sus contenidos destacados, e inmediatamente debajo el epígrafe "Nuestros canales", donde se clasifica su amplia oferta en Series, Movies, Kids y familia, y Viaja, entre otros.

Dentro de su oferta destacan las producciones en español, entre las que se incluyen una amplia variedad de telenovelas, divididas por su nacionalidad. Sin embargo, también hay espacio para títulos de habla inglesa, como la serie Haven.

Vix es uno de los sitios para ver películas y series gratis que se pueden encontrar en internet

Apps para ver series gratis: BOING APP

Esta app está pensada para los más chicos de la casa que ya sean fanáticos de las películas y series gratis. Boing App es el lugar perfecto para disfrutar de todas las series que emite el canal en abierto.

Sin necesidad de registro, es posible acceder a más de 30 programas diferentes, entre los que destacan algunas de las ficciones con más seguidores entre el público infantil, como Los Thundermans, Pokémon: Viajes maestros, Doraemon y Looney Tunes Cartoons.

Además, la Boing App se convertirá en el lugar favorito de los niños y niñas, cuando descubran su apartado de Juegos. Allí, se pueden encontrar varios divertidos minijuegos relacionados con sus series, a los que podrán acceder tras unos segundos de anuncios publicitarios.

Apps para ver series gratis: MICROCANALES

La última de la lista de aplicaciones para ver películas y series gratis es la App Microcanales, el servicio de AMC Networks.

Allí, el usuario puede hallar una amplia selección de algunos de sus mejores contenidos. Cabe mencionar que se trata de contenidos que la productora ofrece a través de sus canales pagos, en diferentes operadores como Movistar+, por ejemplo.

Ahora también disponible en versión web, la aplicación para ver películas y series gratis se estructura de una forma clara y sencilla, dado que está dividida en sus diferentes canales temáticos: AMC, Sundance TV, Canal Hollywood, Somos, Historia, Odisea, Dark, Canal Panda y XTRM, entre otros.

En cada uno de ellos pone a disposición de los usuarios tres de sus contenidos más destacados, que se podrán ver en el momento o descargar para ver más adelante, y sin conexión.