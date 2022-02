Luis Novaresio se cruzó con Nancy Dupláa tras su llegada a LN+: "Parecido a la censura"

Luis Novaresio desembarcó sorpresivamente en la señal de noticias LN+ tras su salida del Grupo América. Su arribo generó todo tipo de reacciones entre los famosos. Incluso, se cruzó fuerte con Nancy Dupláa. Sin dudas, la tirante relación entre ellos viene desde hace tiempo.

"Surprise!!", manifestó irónicamente Nancy Dupláa en Twitter tras enterarse sobre la llegada de Novaresio a LN+. A lo que el conductor le respondió: "Estoy tan honrado de tu atención a mi trabajo, Nancy. Hace dos años proponías no ver Animales -re parecido a la censura- y ahora esto. Mi admiración desde tu época de El vestidor. Salute", precisó, disparando munición gruesa contra la pareja de Pablo Echarri.

Antes de llegar a LN+, Novaresio se despidió en diciembre del Grupo América en la última emisión de "Dicho esto". "Hace diez años empecé a trabajar aquí, muy generosamente se me dio la posibilidad de transitar por distintos lugares hasta hacer este trabajo. Le agradezco a Daniel Vila, que ha tenido muchísima paciencia conmigo. Siempre digo esto, todos tenemos la primera pregunta. En la entrevista lo que vale es lo que viene a decir el entrevistado y poder acompañarlo", comenzó diciendo.

"Me retiro porque voy a escribir, pero voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones, uno puede contarlas pero no puede explicarlas. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular", agregó el conductor, muy conmovido en su despedida del Grupo América.

"Quiero agradecerle especialmente a mi familia, que me ha bancado muchísimo en esto. Este año me casé contra todos mis pronósticos. Así que hoy cumple años mi esposo, a quien le mando un gran abrazo. Me encontré con alguien que es un par, que está ahí. Quiero agradecerte estos diez años por, inexplicablemente, prestarme atención. Quiero decirte que solo puedo retribuirlo con una experiencia, no con un consejo porque son muy petulantes. Gracias, nos estamos viendo en cualquier momento y lugar", cerró Novaresio, quien ya tuvo su primer cruce mediático por su nuevo canal.