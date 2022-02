Guardiola volvió a elogiar a Gallardo: los hinchas de River, felices por lo que dijo

El delantero Julián Alvarez, quien fue transferido por River Plate al Manchester City de Inglaterra, es aguardado por Josep "Pep" Guardiola, entrenador español del equipo inglés, para la próxima pretemporada, que comenzará en julio próximo.

El DT español habló este viernes sobre el pase y aprovechó para volvier a elogiar a Marcelo Gallardo, destacando que hizo con el juvenil para encontrar su mejor versión en River.

"Julián Álvarez se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años", expresó el ex Barcelona en rueda de prensa.

Pep ???? Julián Álvarez se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa.Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años. pic.twitter.com/tjJqF1BiDr — Manchester City (@ManCityES) February 4, 2022

No es la primera vez que el entrenador habla bien del Muñeco. En octubre de 2019 ya lo había elogiado y lo ubico entre "los mejores entrenadores del mundo".

En aquella oportunidad agregó: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel de resultados, de darle consistencia, y otro año, y otro año, se van jugadores pero sigue estando. Hay cosas que no me explico. Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca, no entiendo como no está nominado. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

También lo felicitó cuando se consagró campeón en la pasada Liga Profesional: "Sé que River ganó la Liga Argentina, así que felicitaciones para River Plate y Marcelo Gallardo por otro título". En resumen, cada vez que puede, Guardiola resalta lo hecho por un entrenador que tarde o temprano seguramente tenga destino europeo.

Venta millonaria

Manchester City anunció este lunes oficialmente la incorporación del delantero de River Plate y el seleccionado argentino Julián Álvarez con un contrato que se extenderá hasta diciembre del 2027.

Si bien no se dieron cifras oficiales, se estima que el club inglés desembolsará 24,5 millones de dólares por la transacción.

El director de fútbol del club inglés, Txiki Begiristain, aseguró en el sitio oficial del City: "Es un jugador que hemos monitoreado durante algún tiempo, es capaz de operar en varios roles de ataque, y creemos firmemente que es uno de los mejores atacantes de Sudamérica".

"Estoy muy feliz de que hayamos logrado traerlo al Manchester City, realmente creo que podemos brindarle las condiciones adecuadas para desarrollar su potencial y convertirse en un jugador de primer nivel", agregó el directivo.

El club también confirmó que Álvarez se quedará al menos hasta el 30 de junio en River, con posibilidades de continuar hasta fin de año en caso que el equipo se clasifique a las rondas finales de la Copa Libertadores.

El anuncio del Manchester City en sus redes sociales da cuenta de que el futbolista hizo su debut absoluto en River Plate en octubre de 2018 y que "se ha forjado una reputación como uno de los mejores delanteros jóvenes de Argentina".

Cómo Álvarez se convirtió en la joya millonaria

Su debut oficial en River se produjo el 27 de octubre de 2018

Álvarez, de 21 años, es la joya de la cantera "millonaria" y estaba negociando con la dirigencia la renovación de su contrato vigente que finaliza el 31 de diciembre de 2022 y que ahora será con Manchester City.

La "Araña" tuvo una explosión en el último semestre donde fue suplente en el inicio de la temporada, rezagado por el nivel de Matías Suárez y la llegada de Braian Romero que aportó una racha goleadora en sus primeros partidos.

Sin embargo, tras las lesiones de Suárez y el bajón que sufrió Romero, Gallardo cambió el sistema táctico para jugar con Álvarez de falsa punta central lo que al jugador y al equipo un funcionamiento que lo llevó a coronarse campeón del torneo y de la final ante Colón.

Así el delantero, campeón de la Copa América Brasil 2021 y con serias proyecciones de jugar el próximo Mundial de Qatar, fue con 18 tantos el máximo goleador de la pasada Liga Profesional que se adjudicó River.

Su 2021 de ensueño hizo que fuera elegido como el mejor futbolista de Sudamérica en la tradicional encuesta que publica cada fin de año el diario El País de Montevideo.

Su debut oficial en River se produjo el 27 de octubre de 2018 ante Aldosivi de Mar del Plata en la Superliga, poco más de un mes antes de su participación, con 18 años, en la final de la Copa Libertadores ganada a Boca Juniors en Madrid.

Ese fue el primero de sus seis títulos con la camiseta de la banda roja: luego llegó la Recopa Sudamericana, la Supercopa Argentina, Copa Copa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. las negociaciones mencionadas.