La polémica comparación que hizo Lanata para referirse a Eduardo Feinmann

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann realizan desde el lunes el pase entre los programas que ambos conducen en Radio Mitre. El humor y el chicaneo entre ambos están a la orden del día y en esta oportunidad fue Lanata quien utilizó una controvertida comparación para caracterizar a su colega. "Parecés (Marcelo) Longobardi", le dijo a Feinmann.

Luego de algunas repercusiones entre los presentes, Lanata se vio obligado a aclarar que estaba haciendo una broma. Cabe recordar que esto trae a colación la polémica que protagonizó con Marcelo Longobardi, cuando ambos dejaron de hacer el pase radial porque el primero solía entregar el aire unos minutos más tarde de las 10 am. "Lanata es un rockstar", afirmó Longobardi, luego de que se supiera que renunciaría.

Cabe recordar que tras anunciar su alejamiento de Radio Rivadavia, Feinmann firmó contrato con Radio Mitre para ocupar el lugar que dejó Longobardi en la primera mañana.

"Hablaron Feinmann y Lanata. Acordaron que en el pase van a hablar 10 minutos cada unos a las 9:50 va a empezar el pase, le van a sacar diez minutos a cada programa o sea que en total van a ser 20 minutos de pase", había revelado Laura Ubfal.

El primer pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata fue muy tranquilo. Pero el segundo ya tuvo su chispa.

"Che, Eduardo, ¿cómo andás vos con el horario, bien?", sorprendió Lanata al aire mientras terminaban de reírse por los dichos del canciller Santiago Cafiero sobre "el interés que despertó el presidente Alberto Fernández en todo el mundo por escucharlo". Feinmann, muy serio, contundente, respondió: "Bien, capitán, vamos bien".

Lanata retrucó, en relación al pase del día anterior: "No me digás capitán porque yo soy marinero". Entonces, el conductor de LN+ moderó el tono: "Pero claro que sos el capitán de este equipo de Radio Mitre".

Luego de algunos chistes y una conversación divertida entre ambos, Lanata decidió encender un cigarrillo. Fue entonces cuando comenzó el cruce.

"¡No te prendas el pucho! ¡Esa porquería!", lanzó Feinmann. A continuación, Lanata respondió: "Eduardo, Eduardo, si vamos a vivir juntos vos te tenés que acostumbrar a que yo fumo".

Y Feinmann respondió: "Pero te cuido la salud, Jorge. No fumés esa porquería; es veneno. Te quiero cuidar".

Y Lanata siguió: "Yo te entiendo pero dejá que me cuide solo. No me rompás las pelotas. Quienes conocen a Lanata saben que no hay nada más molesto para él que lo molesten con el cigarrillo".

Cerca del final, en claro conocimiento del conflicto que hubo entre Lanata y Longobardi, Feinmann señaló: "Bueno, querido, Lanata...". "¡Uy, son y diez!", dijo Lanata, y Feinmann remató: "Sí, son y 10. Te quiero entregar en punto".