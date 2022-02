Cuál fue el negocio fallido que terminó con la amistad entre Ruggeri y Goycochea

Una amistad que se rompió hace 20 años generó entredichos en los medios y, así, se reveló el origen del distanciamiento entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea: fue por un préstamo y una inversión que salió mal, como lo definió el ex arquero de la Selección Argentina.

El "Cabezón" Ruggeri fue el primero que salió a hablar y sostuvo: "Le presté plata y encima soy el difícil". En una entrevista concedida a Clarín, en 1999, Goycochea había contado: "Le pregunté a (Guillermo) Coppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. Me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos".

Entre los detalles explicó que "se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate, donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, sólo hice el contacto. Pero cuando ese local se haga plata, nos podremos sentar a hablar para no perder la relación. Es muy injusto quedar así por un negocio mal hecho".

Pero nada de eso parece que sucedió, ya que fue Ruggeri el que comentó que "le costó dar" con Goycochea para arreglar esos números.

Goycochea explicó su visión sobre la cuestión: "Me extrañó que Oscar dijera que yo le debía plata y que no me podía encontrar. Trabajé los últimos dos años en Vélez y en Newell’s y tengo hace cinco años el mismo número de celular. Era fácil encontrarme. Lo que pasa es que cuando hay plata de por medio se puede reaccionar de cualquier manera. Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie".

El arquero reconoció: "A la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto? Yo lo hice de buena fe y salió mal como otros negocios en este país. Por eso no podés tirar debajo de un tren a un tipo".

"Esto es no tener códigos": el fuerte cruce de Ruggeri con La Volpe

Ricardo La Volpe, invitado al programa F90 de ESPN, tuvo una fuerte discusión al aire con el cordobés Oscar Ruggeri en noviembre último.

"El Bigotón" habló de varios temas durante el tiempo de aire que tuvo, pero cuando mencionó a Diego Maradona, la situación se puso particularmente tensa.

"En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro", dijo Ruggeri, luego de que el exarquero hubiera dicho que Maradona tenía permisos especiales para salir en el Mundial de 1986.

"Recién hablaste de códigos, esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, que tenés 70 años, sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración", lanzó luego "el Cabezón".

En un momento tenso de la charla La Volpe le exigió a Ruggeri que hablara "con fundamentos" y le dijo: "¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca".

Ruggeri, el mejor club del mundo y la polémica

Meses atrás, Oscar Ruggeri, exfutbolista y actual panelista de ESPN F90, había dicho que "Real Madrid es el mejor equipo del mundo" y además había elegido a los más grandes de la Argentina. A lo largo de su exitosa carrera, el ex miembro de la selección argentina recordó su paso por Boca Juniors y River Plate, y las giras que en su época de jugador realizaba al interior del país con ambos clubes.

El comentario de el "Cabezón" se dió a partir del análisis que hicieron él y sus compañeros del centro de entrenamiento en el cual el conjunto capitalino hizo las veces de local este martes ante Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Sebastián Vignolo, conductor del programa, que conoce la admiración que Rugeri tiene por La Casa Blanca, le dijo: "El Real Madrid impresionante. ¿Viste la cancha?". "Ya cuando salís y decís: esta es la cancha de entrenamiento, ya te ponen abajo de chiquito", contestó el exdefensor.

Y agregó: "Te hacen tan chiquitito. Qué monstruo es ese club. Es el mejor del mundo. Lejos de todos", sentenció Ruggeri. Por su parte, Vignolo opinó que "la cancha de entrenamiento del Real Madrid te la baja mal".

Oscar Ruggeri eligió al Real Madrid como el mejor club del mundo

"Cualquier jugador en el mundo quiere jugar en el Real Madrid"

Queriendo profundizar aún más en el tema, el "Pollo" le repreguntó si consideraba que el Madrid era el mejor "del mundo", y la respuesta de Ruggeri fue muy firme: "Sí, pero total. Por eso le pusieron ‘La Casa Blanca’. Preguntale a cualquier jugador en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, si quieren jugar en el Real Madrid", respondió el exjugador, que jugó en ese club en la temporada 89-90.

Después, el relator le consultó a su compañero quién consideraba que era "el segundo", y consideró que el Real Madrid "no es el más popular del mundo", en relación a la cantidad de "hinchas" con los que cuenta. Ruggeri se mostró escéptico al respecto y aprovechó para citar los casos de América y Chivas de Guadalajara como equipos muy populares en el continente.

"Llegan de todos lados a Madrid, bajan del avión, no van ni al hotel, derecho al Santiago Bernabéu. Y van a ver el estadio que hizo ahora. Se corre el césped, se baja, se esconde y podés hacer basquet, fútbol, lo que quieras. Ese presidente (por Florentino Pérez), allá arriba", añadió Ruggeri. Para ejemplificar la importancia del club, contó el caso de Cristiano Ronaldo que, en su opinión, perdió visibilidad tras su salida de la institución española, y contó que cambió su mirada sobre CR7: "Lo empecé a bancar después de leer historias de Ronaldo, lo banco a morir. Después de leer muchas historias de cosas que hay, de ayudas que hace".

"¿Ya no sostenes más eso de que en la cancha de Olimpo no la toca?", le preguntó Vignolo. Y Ruggeri contestó: "No, ahora lo puse allá arriba". También dijo que Sergio Ramos le mandó "un mensaje" y el animador televisivo contrapuso que Lionel Messi había hecho lo propio con él.

El "Cabezón" jugó en el Real Madrid en la temporada 89-90

¿Cuál es el equipo más popular de Argentina?

En cuanto al tema de la popularidad de los equipos, el conductor se volcó a la realidad vernácula y le preguntó a Ruggeri "dónde están Boca y River" en su consideración. "Con esos", replicó, sin dar más precisiones. Después, el panelista Marcelo Sottile reiteró su pregunta y el ex central contestó: "50 y 50″. Aprovechando el clima, Vignolo lanzó una encuesta en las redes sociales de ESPN para que los usuarios eligieran entre el club de La Ribera y el conjunto millonario, y aclaró que mañana haría lo propio con Real Madrid y F.C. Barcelona.

Finalmente, Ruggeri recordó sus excursiones alrededor de la Argentina con Boca y River, y se quedó con los equipos más importantes del país: "Yo he ido con los dos clubes por el interior y está explotado siempre que llegaron los dos. Con los dos te explotaban el hotel, el micro (...) ¿Racing e Independiente? Muy parejos. ¿San Lorenzo - Huracán? Más San Lorenzo. Chicago es bravo. Yo jugué contra Chicago y entramos a la cancha y te explotaron las cosas. Newell’s - Central son parejos, como Colón y Unión", concluyó.