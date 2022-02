VIDEO| El radical cambio de vida de Ingrid Grudke: ¿a qué se va a dedicar?

Ingrid Grudke confesó que tiene un nuevo sueño laboral y que cambiará de profesión para ponerse al frente de una heladería en Misiones. En una reciente conversación con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live" (redes sociales de Radio Mitre), la modelo reveló todo sobre su nuevo proyecto: "Ahora no estoy con mi programa en Misiones, el programa fue el año pasado que lo hice desde Canal 12. Ahora estoy metida en otra cosa que todos los misioneros ya saben, el miércoles pasado tuve la apertura de la heladería".

Grudke habló con mucha pasión sobre este nuevo proyecto que emprendió con su pareja, Martín y contó cuáles son los planes a futuro con este local: "Es una franquicia de Luccianos, hay diferentes locales en todo el mundo. No puedo desvincularme y como me dijo de hacer esto, lo hicimos. Decir heladera suena despectivo pero para mí es una empresa muy seria y multinacional, pretende ser el helado más importante del mundo".

Ingrid confesó que se siente parte del negocio de los helados y aseguró que actualmente está muy involucrada en todo lo que se refiere al local que acaba de abrir: "Todo eso me fascino. Me interesó meterme en ese mundo y yo hice perito mercantil en el colegio así que algo de números sé. Me gusta desafiarme, acá ya dicen 'la heladería de Ingrid' y por supuesto me ven ahí, estoy acompañando a los empleados que trabajan ahí".

Para la artista es importante estar al pendiente de que las personas que laboran en su heladería y que todos se sientan cómodos con el empleo: "Estoy en el detalle de que todos se sientan importantes y no se sientan solo empleados. Observo a cada uno que esté bien con lo que hace y el público que vino hasta ahora se fue conforme con la atención y lo rico que son los helados".

Por otro lado, Ingrid habló de lo retador que puede significar creer en el país en estos momentos y poner dinero para hacer crecer un negocio: "La gente me agradece que haya vuelto a invertir en Misiones. Yo siempre me desafío y me genera mucha adrenalina, soy una modelo internacional que trabajé en todo el mundo y volví a apoyar a la provincia, acá hay mucho potencial y tenemos libertad, aunque sea difícil trabajar en la Argentina".

La historia de Ingrid Grudke y su pareja, Martín Colantonio

A mediados del 2021, la modelo fue vinculada con el empresario Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, el mismo sujeto que había intentado ser famoso gracias Susana Giménez, y no tardó en salir a desmentir esta situación en "Mitre Live".

Ingrid desestimó el rumor de romance con Aníbal al hablar sobre cómo conoció a Martín Colantonio: "A Martín lo conocí en un verano acá en Mar del Plata, mientras hacía la obra de teatro 'Como el culo' y por supuesto que llevó un tiempo hasta que lo formalicé. Ya son más de años que estamos en pareja y estoy muy bien, lo pasamos juntos San Valentín".

La actriz apuntó directamente a "Intrusos" (América TV), cuando pidió a los periodistas ir a la fuente antes de iniciar un rumor como el de su romance con Arrarte Artigalas.

"Suelo postear un montón de cosas pero poco de él y todo el mundo pregunta si estoy o no de novia. En los medios de espectáculos había aparecido un nombre que no era el de él. Sale el chisme y dicen que me separé. Pasa mucho eso. Primero pregunten. Aparte yo no me escondo, respondo a todo el mundo. Me parecía un buen momento para decirle todo lo que lo amo, él es mi novio y mi pareja", indicó.