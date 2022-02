Fuerte pelea entre Elizabeth Vernaci y Jorge Rial: "Fracasado, forro, pelo…"

Una fuerte e inesperada pelea se produjo en los pasillos de un importante grupo multimedia entre dos de sus figuras Elizabeth Vernaci y Jorge Rial.

Aparentemente todo ocurrió después de que se conociera la decisión de C5N de colocar al conductor al frente de Sobredosis de TV, los sábados a la noche, ciclo que antes conducía Vernaci y Juan Di Natale.

Los conductores dejaron el ciclo en la primera semana del 2022 y el canal anunció en las últimas horas que ahora será Rial en el encargado de llevarlo adelante.

Pelea Vernaci-Rial: los entretelones

La encargada de contar sobre la pelea (aunque sin dar el nombre de él) fue Marcela Tauro en Intrusos. La periodista, que era amiga de Rial y abandonó el ciclo chimentero tras su maltrato contó los pormenores de la disputa entre la locutora y la nueva figura de C5N.

"Acá, en los pasillos de Radio Pop, una pelea fuerte", comenzó diciendo intrigante Tauro en Intrusos en el mediodía del jueves.

Y luego agregó: "La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor: ‘Fracasado, forro pelotudo...’. Tuvo que ir el gerente de C5N para separar a ambos".

Cuando lo preguntaron por el otro nombre, ella la dejó picando: "Ampliaremos...".

Qué dijo la "Negra" Vernaci

La que terminó confirmando la discusión fue Vernaci en una nota con el diario La Nación.

Sin dar detalles la locutora dijo que no esperaba "el ninguneo y el maltrato" del periodista. "No te lo esperás de alguien que te conoce", remarcó la locutora sin decir las razones por las que discutieron.

Sobre si el tema de pelea fue su reemplazo en C5N, ella no lo confirmó pero dijo que "esperaba códigos" por parte de Rial.

Y luego aclaró que ella no quería seguir en el programa: "Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir".

Al aire, Vernaci hizo su descargo con sus oyentes: "El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó".

De esta forma Rial seguirá en Radio 10 con Argenzuela, y ahora será el único conductor de Sobredosis de TV, todos los sábados de 21 a 22.30, a partir del 5 de marzo.