Del Potro y la estafa económica de su padre: "En mi familia sabemos quién…"

Juan Martín del Potro no descartó un eventual regreso al circuito, a la vez que aseguró que era hora de terminar con el sufrimiento provocado por las numerosas operaciones.

"Sentí que era el momento de decir que jugaba. Era el momento de dar un cierre a este sufrimiento y a esta pesadilla que vengo viviendo desde el día que me operé", explicó el tandilense en una entrevista con Mariano Zabaleta emitida por Star+.

En un momento de la entrevista, Delpo se refirió a un tema que estuvo en el tapete y que tiene que ver con lo que fue su relación con su padre y sobre todos los rumores que lo envuelven por una supuesta estafa económica contra su hijo: "Más allá de lo que puedan decir, en mi familia sabemos quién es quién. La educación mía y de mi hermana es gracias a mi papá y mi mamá. Lo otro va por otro carril, que se va a solucionar", sentenció. "Me gustaría ser padre, tener varios hijos. Me gustaría vivir en Tandil. Yo me tengo que curar la pierna porque, ¿cómo no voy a andar en bicicleta con mi hijo? A jugar al tenis si algún día me dice 'che, mostrame cómo hacías'. O al fútbol. Ese padre activo, así me gustaría ser", continuó.

Del Potro y su familia.

De todos modos, el campeón del US Open 2009 dejó la puerta abierta para un posible retorno en el futuro: "No cierro esa ventana a que pueda ocurrir un milagro como ha pasado con Murray. El tenis es mi pasión".

Del Potro y la familia

"Más allá de las cosas que puedan hablar, he aprendido mucho de a qué cosas darle importancia o no. Lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién, quién hizo cada cosa. La educación que tenemos con mi hermana y cómo nos manejamos en la vida es por mi mamá y mi papá. Lo otro va por otro carril y se va a solucionar. Yo estoy confiando en gente que me va ayudar, como tengo mi equipo de entrenadores también está eso, es cuestión de que pase el tiempo y confiar. Transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera que me merezco", expresó Delpo, con la voz entrecortada por la emoción.

En otra parte de la charla, Zabaleta le preguntó a Delpo por un gesto característico que hacía cada vez que ganaba un partido, momento en el que se persignaba y miraba al cielo. "Por supuesto que yo sé la historia pero me gustaría que la cuentes", le dijo Mariano, también nacido en Tandil y con un vínculo que va más allá del de un simple colega con Juan Martín.

"Yo perdí a una hermana de muy chico, en un accidente de autos. Es algo que a mí siempre me quedó presente porque yo estaba en ese accidente. Cuando empecé a ganar partidos, me salió solo y natural mandarle un beso al cielo y tenerla presente. Era una manera de dedicarle cada triunfo mío a ella y es algo muy íntimo. Es algo que por ahí la gente no sabe y creo que fue el mejor festejo que pude tener, y hacerla parte de eso. Mi hermana para mí era la más grande y muy especial", explicó Juan Martín.

Una de las notas de color en la despedida de Delpo de Buenos Aires, el mes pasado, fue la presencia de su madre en el Lawn Tennis, siendo que sus padres nunca lo acompañaban a los torneos que compitió a lo largo de su carrera.

"Mamá y papá trabajaban mucho, y mi papá era un laburador que le gustaba ver mis partidos tranquilo en su lugar de la casa. Mamá los veía sola en un lugar de la casa. Ellos se sentían cómodos así. Y hay una realidad que es que cuando estás metido ahí, en la competencia, el contacto con ellos es mínimo. Cuando mi hermana fue al Us Open el contacto era verla un ratito en la cancha y nada más. A mí me pasaron cosas feas, todas juntas. Cuando me operé por primera vez mi cabeza cambió y me propuse empezar a disfrutar aunque sea alguna vez, mi idea era llevarlos a algún torneo, salir a pasear y que me diera lo mismo. Pero no me pude recuperar de la rodilla, mi papá se enfermó y al poquito tiempo falleció y no lo pude conseguir", lamentó Delpo.

"Uno va creando capas y son las que ahora, de más grande, estoy tratando de sacar. Esta charla es una de ellas. No me gustaba hablar de mi vida, creo que es la primera vez. A mí me gustaba ir a lo de Susana Giménez y después los periodistas de tenis me querían matar. Pero a lo de Susana iba relajado. La desconfianza con las notas me las generó el mismo tenis, la competencia o tratar de entrar en la historia del deporte, eso te va haciendo distinto", reflexionó Juan Martín.

Y sobre Susana Giménez reveló: "Me sigue escribiendo, tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un romance, jaja... Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro. Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella".

El adiós a su padre

"Nadie en mi familia entendía lo que pasaba con mi carrera, era desconfiar, descreer. Se juntaban el lomo para juntar dos pesos y comprarme un par de zapatillas. Ver a mi mamá y mi hermana en el Lawn Tennis... En ese abrazo con mi mamá está la mano de mi hermana también, nos faltó una pata (el papá). Y bueno... El tenista tiene todo tan planificado que los golpes de la vida te demuestran que la vida es mucho más que el tenis. A mí me tocaron estos golpes duros que recién ahora estoy entendiendo".

Del Potro antes de su final.

"¿Te pudiste despedir de tu viejo?", le preguntó Zabaleta a Del Potro. "Eso es muy personal, mi mamá, mi hermana y yo lo sabemos muy bien. Que mi mamá me haya ido a ver al torneo de Buenos Aires no fue fácil, y si lo hizo fue en figura de mi papá también. Creo que desde arriba mi papá y mi hermana vieron eso, están bien y tranquilos. Y acá mi mamá y mi hermana estamos tratando de seguir este camino y caminarlo como podemos", comenzó diciendo Juan Martín, muy conmovido.

"Cuando mi papá estaba enfermo a mí me veían... Yo pasaba noches en la puerta de la clínica, era la época del covid más fuerte. Yo para ver a mi papá tardaba unos 40 minutos en cambiarme, por eso cuando joden que no se aplaude a los médicos, yo lo viví, porque me tocaba a mí ponerme tres pares de guantes, antiparras, casco, ambos, cosas en los pies para ver a mi papá a dos metros o a través de un vidrio. Yo estaba ahí y me vio mucha gente. No quiero dar más detalles pero esa es la realidad", cerró Delpo.