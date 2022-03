El cachetazo de Will Smith a Chris Rock ya tiene un muñeco y es industria argentina

La ceremonia de los premios Oscar fue de las más comentadas de la historia, algo que no sucedió precisamente por las películas que obtuvieron sus premios. El tema central fue el cachetazo que Will Smith le dio a Chris Rock. El mundo habló de la violenta reacción por la broma que el protagonista de "El Día de la Independencia" tuvo arriba del escenario por el aspecto físico de la esposa del actor, Jada Koren Pinkett Smith, que padece una rara enfermedad (alopecia).

La realidad es que el cachetazo se hizo viral y apareció, por supuesto, la argentinidad en medio de este asunto. Es que Jonathan Herrera, un coleccionista argentino, no tardó en sacar a la venta los muñecos de los protagonistas de un hecho que quedará grabado en la historia. Herrera tiene un emprendimiento de muñecos no tradicionales debido a que una vez buscaba figuras de acción y no las encontraba porque nadie las fabricaba.

La historia de la empresa que hizo el muñeco de Will Smith

Por eso, hace ya siete años comenzó lo que hoy es Milonga Customs, una marca que, en base a virales, fabrica muñecos, y en este caso recreó a Will Smith y Chris Rock en este épico episodio.

El muñeco del cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Cada una de las figuras cuestan $1.200 y se consiguen sólo por encargo en distintos sitios de venta. De acuerdo al packaging, el Oscar que Smith recibió por su actuación en "El método Williams" se vende por separado. En cuanto a las características destacan que la edad mínima recomendada es 13 años, tiene una altura de 10 cm, una profundidad de 4.5" y un ancho de 4 cm. Se aclara que es un producto de plástico, no articulado y que es "coleccionable".

El emprendedor argentino, de 35 años, contó que "hay un arte que es customizar muñecos. Agarrás un personaje que no es muy relevante y modificás la figura con masilla epoxi a lo que vos querés. Así arranqué con esto y ahora de vez en cuando moldeo sobre muñecos, pero en general los imprimo en 3D".

Cómo es la empresa que hizo el muñeco del cachetazo de Will Smith

Según reveló, la firma Milonga Customs está compuesta por seis personas, cada uno con sus muñecos y su línea de ventas: "Yo hago los muñecos a partir de virales. Otra persona hace músicos y escritores; y hay otro que hace memes, pero más bizarros o de humor negro".

El muñeco de Enzo Pérez es otro de los que hizo este fabricante argentino

Y continúa: "Otro hace muñecos de la política y después todos nos mezclamos, pero lo mío es lo bizarro y las noticias rápidas". Entre los muñecos que hizo están el del meme de Osvaldo Laport, el de Enzo Pérez con el buzo de arquero de River (vendió 300 en una semana) y el de Cristina Kirchner con su libro "Sinceramente". Pero también tiene los de Diego Maradona, Ricardo Fort y la pelea Viale-Samid.

Los valores de los muñecos arrancan desde $800 hasta $2000, algo que varía en función de la cantidad de unidades que tengan y se hace online. Además de las figuras que ofrecen en Instagram y Mercado Libre, Herrera también realiza muñecos personalizados por encargo.

"La gente nos encarga los que ya tenemos o nos pide algo personalizado con la imagen de un amigo o de un pariente. Para lograr eso, necesitamos una foto del personaje y la idea concreta de lo que pretenden", concluye.