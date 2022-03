Ruggeri imitó a Will Smith con un cachetazo al Chavo Fucks

Oscar Ruggeri recreó en el programa ESPN F90 la escena de la entrega de los premios Oscar 2022 en la que el actor Will Smith le propinó un cachetazo al comediante Chris Rock tras hacer un desafortunado chiste con la esposa del actor, Jada Pinkett. La situación se dio, además, en medio del análisis de cara al sorteo del Mundial de Qatar 2022.

Liderados por Sebastián Vignolo, Ruggeri y Daniel Arcucci se ofrecieron para realizar el simulacro del sorteo durante la emisión de F90. Se ubicaron detrás de los paneles del estudio a la espera de que la producción pusiera la música correspondiente y así salir frente a las cámaras. "Se termina el programa, eh", declaró Ruggeri desde su escondite. Entre risas, el Pollo contestó: "Pará, pará. ¡Juego de luces! ¿Va? ¿Entramos?".

"Bienvenidos al sorteo del Mundial. Estamos con el señor Oscar, la verdad, qué gusto tenerte acá. Un placer. Iba a venir Burru pero bueno, nos dijo a último momento que no podía", inició el conductor con todas las banderas de fondo. Mientras Vignolo presentaba el bloque, el ex defensor de la selección argentina interrumpió: "¡Y los ganadores...!". Sebastián Vignolo al instante lo frenó para continuar con la introducción. "No, espere, espere. El remis no le llegó nunca a Burru, entonces lo teníamos a mano".

JAJAJAJJAJ RUGGERI AJJAJAJAJA pic.twitter.com/iqQOVxgg5F — Phoenix Suns Arg???????? (@PhoenixSunsArg) March 30, 2022

A continuación, Ruggeri encaró hacia Diego Fucks y tiró un golpe al aire a lo que todos se quedaron confundidos. Pero una frase fue suficiente para entender la referencia al cual el panelista estaba intentando referirse: "Sacate de la boca el nombre mi mujer". Todo el piso comenzó a reirse por la ocurrencia del "Cabezón" Ruggeri, que se divirtió como nunca durante varios minutos del programa.

El último domingo, en el momento de subir al escenario, Chris Rock hizo en su discurso un chiste sobre la alopecia Jada Pinkett Smith, esposa de Will, al llamarla G.I. Jane, personaje de la película del mismo nombre en el que la protagonista debe afeitarse el pelo cuando debe ingresar en la Marina de Estados Unidos.

En ese momento, Rock interrumpió su discurso al ver subir a Will Smith quien, sin mediar palabra, golpeó en la cara al comediante: "Will Smith me acaba de dar una bofetada. Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión" atinó a decir el humorista. Un rato después, el intérprete ganó el premio por su interpretación de Rey Richard y, cuando tuvo la palabra, se defendió en el amor para justificar el acto de violencia: "Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar".